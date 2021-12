La nuova offerta di Dacia è un successo

Dacia Duster: la nuova versione si evolve

Dacia ha lanciato lo scorso settembre, in Francia, Germania, Italia e Spagna, l’offerta UP & GO, che consente ai clienti di ottenere tempi di consegna più rapidi e un veicolo full optional, sempre al solito prezzo ultra conveniente proposto dal brand.

Un’offerta che oggi rappresenta più del 25% degli ordini dei clienti Duster nei quattro Paesi. Per questo motivo la Casa ha intenzione di estenderla ad altri modelli, come Sandero e Jogger, la nuova sette posti lanciata in Italia di recente, pronta per partire anche nel Bel Paese, vettura con cui la Casa ha reinventato la familiare.

Dacia ha creato UP & GO per rispondere in modo puntuale e semplice alle reali esigenze dei suoi clienti: un veicolo nuovo full optional (“UP”), consegnato in tempi più rapidi (“GO”). Per la nuova Duster, l’offerta è disponibile nelle versioni 4×2 bifuel benzina/GPL ECO-G 100 e 4×2 Diesel dCi 115 e oggi aggiunge all’allestimento Prestige, già completo, due ulteriori equipaggiamenti di serie: la Multiview Camera (4 telecamere per facilitare le manovre) e la Keyless Entry. La motorizzazione diesel è dotata anche di ruota di scorta, offrendo al cliente un vantaggio complessivo che, in Italia, può raggiungere anche 350 euro.

C’è da dire che si tratta di un’offerta che senza dubbio conquista, visto che ad oggi i clienti già convinti sono in tutto 10.000 in Francia, Germania, Italia e Spagna. La promessa di tempi di consegna più rapidi e maggiori equipaggiamenti infatti piace all’acquirente. Le versioni UP hanno tutto di serie, il cliente deve solo scegliere la motorizzazione e il colore della sua nuova auto, e tutto avviene in meno di un minuto. In questo modo Dacia rende più snelli e semplici gli scambi tra cliente e venditore, andando da subito sull’essenziale e rispondendo alle esigenze del cliente.

I tempi di consegna sono ridotti, si parla mediamente di meno di 30 giorni, per le prime 4.000 consegne, grazie ad un complesso programma industriale e ad un processo di distribuzione dedicato fino al luogo di consegna.

Xavier Martinet, Direttore Marketing, Vendite ed Operazioni di Dacia, dichiara: “L’offerta UP & GO ha riscosso l’unanimità dei consensi dei nostri clienti. Combina i vantaggi dei prodotti e dei servizi con equipaggiamenti apprezzati e la garanzia di una consegna più veloce, che è una delle principali attese dei nostri clienti. Semplice ed ingegnoso”.

Grazie all’offerta UP & GO, Dacia Duster ha continuato a conservare il podio sul segmento C per le vendite a privati in Italia, con una quota di mercato del 10% e con 6.486 immatricolazioni dal 1° Settembre, mese del lancio ufficiale della nuova fase del modello (Fonte Unrae). L’offerta UP&GO in termini di ordini conferma un trend in crescita, rappresentando in Italia a fine novembre il 35% della scelta dei clienti Duster.