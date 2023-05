La nuova offerta per il B-SUV coreano

Fonte: ufficio stampa Il nuovo B-SUV del produttore sudcoreano sarà disponibile con motorizzazioni endotermiche, ibride e full electric

La seconda generazione di Hyundai Kona è ormai vicinissima al lancio commerciale e, tra non moltissimo, i primi automobilisti italiani potranno finalmente mettersi al volante del nuovo B-SUV del produttore sudcoreano.

La scorsa settimana era stato infatti il momento dell’iniziativa di pre-lancio “Be the first”, grazie alla quale poter prenotare il veicolo con la certezza di poter essere i primi in Italia a mettersi al volante del B-SUV del produttore sudcoreano. Oggi la Casa di Seul presenta il listino prezzi ufficiali della Nuova KONA, annunciando allo stesso tempo un’offerta lancio che rende ancora più interessante una delle vetture più attese in questa prima metà del 2023.

Offerta lancio e prezzo di listino: i dettagli

Disponibile a partire dalla fine dell’estate, la Nuova KONA può essere già prenotata presso gli showroom Hyundai con un’offerta lancio decisamente interessante. Il nuovo B-SUV della Casa sudcoreana può essere infatti acquistato a rate di 189,00 euro al mese e con un vantaggio cliente di 3.000 euro. L’offerta, nello specifico, riguarda la versione con motorizzazione 1.0 T-GDI 120 CV nell’allestimento di ingresso X Line, già completo di tutti gli equipaggiamenti principali. Nel caso in cui si voglia optare per la motorizzazione mild-hybrid, invece, la rata mensile sale a 199,00 euro.

Come accennato, X Line è l’allestimento di ingresso di Nuova KONA e, nonostante un prezzo di listino di 28.500 euro, presenta una ricca dotazione di accessori e tecnologie. Nel prezzo sono infatti compresi fanali e firma LED, cruscotto da 12,3 pollici dietro il volante e touchscreen da 12,3 pollici al centro della plancia; compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay e cerchi in lega da 17 e 18 pollici. Non mancano, poi, diversi sistemi di sicurezza e assistenza alla guida, che migliorano il comfort durante lunghi viaggi (e non solo).

Fonte: ufficio stampa

L’allestimento N Line, caratterizzato da dettagli sportivi specifici sia all’interno che all’esterno come i cerchi in lega N Line da 18’’, ha un prezzo di listino a partire da 31.500 euro.

L’allestimento top di gamma X Line ha un prezzo a partire da 33.800 euro e completa la dotazione di sicurezza con Blind Spot Collision Avoidance (B.C.A.), Blind View Monitor (B.V.M.) e altri dispositivi di sicurezza e assistenza, oltre ad aggiungere tetto apribile, portellone posteriore elettrico, bocchetta dell’aria posteriore e Bose Premium Sound System con 6 speaker e subwoofer.

Com’è la nuova Hyundai Kona

Un modello che presenta diverse novità rispetto a quello precedente: un’evoluzione a 360° che, come visto, porta con sé migliorie sul fronte della sicurezza, della connettività, dell’abitabilità e del comfort. La Nuova KONA è più larga e spaziosa rispetto al modello della prima generazione, con esterni caratterizzati dal motivo “a pixel” mutuato dalla IONIQ.

Sul fronte del comfort e della sicurezza di guida, poi, il B-SUV sudcoreano non ha nulla da invidiare a veicoli più costosi: la dotazione di ADAS e sistemi di sicurezza di ultima generazione sono più che sufficienti per raggiungere il livello 2 di guida autonoma.

Impossibile non citare, poi, l’ampia gamma di motorizzazioni. La Nuova KONA sarà infatti disponibile con motorizzazioni endotermiche; in versione full e plug-in hybrid e, più avanti nel corso del 2023, anche con powertrain full-electric. Un SUV che si rivolge a una platea più ampia possibile, tentando di accontentare i gusti di tutti i possibili automobilisti.