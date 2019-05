Nissan 370Z, limited edition per i 50 anni nel mondo delle corse

editato in: da

Nissan svela una nuova 370Z in edizione limitata per celebrare i 50 anni di storia sportiva del marchio.

La Nissan 370Z 50th Anniversary Edition 2020 è stata presentata ufficialmente al pubblico di New York. Una scelta non casuale: proprio nella Grande Mela, la Casa di Yokohama svelò la prima Datsun 240Z, nel 1970. L’edizione speciale della 370Z rende omaggio alla Datsun 240Z BRE (Brock Racing Enterprises) numero 46 che ha vinto diversi campionati nazionali SCCA con il mitico John Morton alla guida.

Gli omaggi allo storico modello sportivo dell’Azienda giapponese sono visibili grazie agli esterni della Nuova Nissan 370Z. Sono due gli abbinamenti cromatici disponibili: bianco con accenti rossi e argento con accenti neri. Entrambi rappresentano un richiamo alla livrea della prima vettura da corsa BRE. Il grande lavoro svolto dai designer di Nissan ha portato alla creazione di un modello aggressivo, con la fiancata percorsa da una sottile linea che unisce i fari anteriori al cristallo posteriore. Cofano, bagagliaio, retrovisori esterni e montanti anteriori sono verniciati nel colore secondario. La versione speciale presenta, inoltre, la scritta che celebra il 50/o anniversario sul parafango anteriore e un badge in quello posteriore. Esclusivi i cerchi in lega da 19 pollici adornati con dettagli in rosso.

Gli interni si presentano sportivi ed eleganti al tempo stesso. Una consolle posizionata al centro separa il sedile di guida da quello de passeggero ed è costituita da un quadro delle informazioni, uno per i comandi e un vano contenitore. Nissan offre tante personalizzazioni esclusive, tra le quali spiccano soprattutto il volante rivestito in Alcantara con il centro in rosso che richiama le vetture da corsa. I sedili, in pelle di camoscio, sono riscaldati e regolabili elettricamente.

Il motore della 370Z 50th Anniversary Edition è un V6 da 3,7 litri, capace di erogare 332 cavalli di potenza è una coppia di 366 nm. La trasmissione è manuale a sei rapporti corti con un sistema di sincronizzazione SynchroRev Match. Nissan offre anche la possibilità, come scelta alternativa, di optare per una trasmissione automatica a sette merce con paddle al volante e Adaptive Shift Control. La frenata è affidata ad un sistema di antibloccaggio con i dischi ventilati sulle quattro ruote, un sistema di distribuzione elettronica della forza frenante e la frenata assistita.

La nuova Nissan 370Z 50th Anniversary Edition saraò disponibile a partire dal 2020 in ben quattro allestimenti diversi: il modello base, la Sport, la Sport Touring e la 370 Z NISMO.