Nuova motorizzazione ibrida per Suzuki S-Cross

Fonte: ufficio stampa Suzuki aggiunge la motorizzazione Full Hybrid alla gamma S-Cross

Continua ad allargarsi la famiglia Suzuki S-Cross. Al già ricco ventaglio di motorizzazioni, infatti, il produttore giapponese ha appena aggiunto anche un propulsore Full Hybrid, che permetterà di migliorare l’efficienza e le performance del suo SUV compatto di maggior successo,

La Casa di Hamamatsu prosegue così nel percorso di elettrificazione della sua gamma: il Suzuki S-Cross segue la scia della Suzuki Vitara, che già nel marzo 2022 era arrivata sul mercato con la stessa motorizzazione ibrida. Una scelta precisa della casa del Sol Levante, che punta così a rafforzare la propria presenza nel segmento delle auto elettrificate.

Suzuki S-Cross Full Hybrid: caratteristiche e specifiche

Sotto il cofano del Suzuki S-Coss HYBRID 140V trova spazio un powertrain composto da un motore termico da 1,5 litri alimentato a benzina e da un motore elettrico con motogeneratore MGU da 24,6 kW, alimentato da una batteria di trazione da 140V. L’unità termica, un propulsore da 1.462 centimetri cubici a quattro cilindri, è in grado di sviluppare fino a 75 kW (102 cavalli) di potenza, mentre la powertrain arriva fino a 84 kW (116 cavalli). Un sistema di trazione già visto all’opera sul Suzuki Vitara, capace di garantire ottime prestazioni e consumi ridotti.

Al motogeneratore MGU è collegato il nuovo cambio robotizzato AGS (Automatic Gear Shift) con funzione sequenziale. Il lavoro “in simbiosi” tra il cambio automatico e l’unità elettrica consente di rendere meno netti i “vuoti di potenza” che si avvertono in fase di cambio di rapporto. In questo modo, l’erogazione di potenza è più fluida e lineare, con risposte pronte alle “sollecitazioni” dell’acceleratore.

Con batteria carica, il Suzuki S-Cross Hybrid viaggia in modalità elettrica fino alla velocità di 80 chilometri orari (o per una distanza massima di 4,5 chilometri), per poi lasciare “spazio” all’unità termica. La batteria si ricarica poi in fase di frenata grazie al sistema di frenata rigenerativa, supportando il guidatore in fase di accelerazione o in quella di veleggiamento.

Fonte: ufficio stampa Suzuki

Sul fronte degli allestimenti, invece, il Suzuki S-Cross HYBRID arriva sul mercato nella formula “tutto di serie senza sorprese“. Non ci si deve dunque stupire se l’allestimento “di serie” (la versione Starview, unica acquistabile in questa prima fase di lancio) dispone di equipaggiamenti di tutto punto.

Oltre ai vari sistemi di sicurezza e assistenza alla guida, il Suzuki S-Cross HYBRID 140V è dotato di tettuccio apribile, sedili riscaldabili, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, cerchi in lega “BiColor” da 17 pollici e un display touch da 7 pollici che consente di gestire e interagire con il sistema di infotainment compatibile con Apple CarPlay e Android Audo.

Suzuki S-Cross Full Hybrid: disponibilità e prezzi

Al momento, il Suzuki S-Cross HYBRID 140 Volt può essere acquistato in anteprima sul sito web SmartBuy del produttore nipponico, mentre per vederla dal vivo presso i concessionari della rete Suzuki si dovrà attendere settembre. Il prezzo di listino per la versione Starview è decisamente interessante.

S-CROSS HYBRID 1.5 Starview 4WD AllGrip AT Web Edition potrà essere acquistata al prezzo di 33.090 Euro (Iva inclusa e vernice metallizzata esclusa). Nel prezzo è inclusa anche l’estensione di garanzia Suzuki Smile, che prolunga la copertura della garanzia da 3 a 5 anni.