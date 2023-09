Fonte: Ufficio Stampa MINI La nuova MINI Countryman mette i muscoli.

La nuova MINI Countryman è cresciuta notevolmente rispetto al modello precedente: è diventata più “muscolosa”, aumentando le proprie misure in termini di altezza e lunghezza.

Per comprendere appieno la trasformazione del modello, bisogna dare uno sguardo alle dimensioni: la nuova Countryman, adesso, è lunga 4.433 mm, larga 1.843 mm e alta 1.656 mm. L’aumentare del volume non ha però modificato la sua essenza: pur essendo più grande, mantiene intatta la sua eleganza.

La nuova MINI Countryman è ancora più grande

Grazie al passo aumentato a 2.692 mm, inoltre, la nuova Countryman inserita all’interno del listino MINI è ancora più confortevole e divertente, andando a incarnare alla perfezione lo stile inconfondibile che contraddistingue tutti i modelli del marchio britannico.

La crescita in termini di grandezza della nuova MINI Countryman, arrivata dopo il lancio dell’ultima versione speciale della Clubman, è stata spiegata così da parte di Stefanie Wurst, Head of MINI:

“La nuova All-Electric MINI Countryman, il modello più grande della nuova famiglia di veicoli MINI, porta il marchio nell’era della mobilità elettrica senza emissioni locali. La prima MINI prodotta in Germania – ha spiegato Stefanie Wurst – garantisce anche il massimo livello possibile di sostenibilità nella produzione. La sua versatilità e la sua potente propulsione elettrica la rendono la compagna perfetta sia in città sia per le avventure fuori porta”.

Le fa eco Oliver Heilmer, Head of MINI design che ha rivolto la lente d’ingrandimento verso le nuove forme stilistiche della Countryman, definendola un’auto pensata per tutta la famiglia:

“La nuova MINI Countryman è il nostro veicolo pensato per tutta la famiglia – ha dichiarato Heilmer – nella sua ultima generazione, non solo è cresciuta in altezza, in lunghezza e negli spazi interni, ma è anche migliorata notevolmente nel carattere, nell’aspetto e nell’esperienza. Ora è ancora più presente, più spaziosa e più stabile. Il suo carattere solido e stabile è immediatamente riconoscibile anche dalla griglia del radiatore più distintiva, dai fari unici e dal cofano scultoreo”.

Design, allestimenti e versioni della nuova MINI

In virtù della sua silhouette imponente e minimalista, la nuova MINI Countryman rappresenta il fascino, la versatilità e l’affidabilità di un veicolo crossover compatto con uno spiccato carattere off-road, definito dalle tipiche proporzioni MINI che la rendono estremamente riconoscibile.

Fonte: Ufficio Stampa MINI

L’ultima creatura della Casa britannica che nel corso del 2023 ha presentato anche la nuova MINI Cooper elettrica con super autonomia da 400 km, è caratterizzata da un design che abbraccia un’aerodinamica rinnovata per ottenere risultati sempre migliori in termini di consumi. Il confronto con il passato la vede trionfare: il valore cd della nuova All-Electric è di 0,26, mentre nel modello precedente era di 0,31.

In totale la nuova MINI Countryman All-Electric è presente a listino in quattro diversi allestimenti, chiamati rispettivamente Essential, Classic, Favoured e John Cooper Works (JCW). Il nuovo modello del brand inglese di proprietà del Gruppo BMW è disponibile in due livelli di prestazioni: MINI Countryman E con una potenza di 150 kW/204 CV, una coppia di 250 Nm e un’autonomia di 462 km, e MINI Countryman SE ALL4, con 230 kW/313 CV, 494 Nm e un’autonomia di 433 km.