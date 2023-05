Nuova MINI Cooper: elettrica con autonomia da 400 km

Fonte: Ufficio Stampa MINI Cooper Autonomia super e guida divertente per la nuova MINI Cooper elettrica.

Arriva la nuova MINI Cooper Electric che prosegue la tradizione di successo dell’iconico modello a 3 porte arrivato alla quinta generazione completamente a zero emissioni. Un’auto caratterizzata da un go-kart feeling ancora maggiore e capace di incarnare al meglio il concept di divertimento di guida del futuro.

La nuova MINI Cooper Electric

La nuova edizione dell’iconica MINI Cooper 3 porte, 100% elettrica, è disponibile in due diverse configurazioni di potenza che spiccano entrambe per una guida agile ed entusiasmante, orientata al divertimento di guida a zero emissioni.

Continua il progetto di elettrificazione di MINI, iniziato nel 2020 con il lancio della Cooper SE completamente elettrica che fece registrare un aumento delle vendite del 25,2% due anni più tardi, diventando il modello più popolare tra quelli presenti all’interno del listino MINI con più di 43.000 unità vendute in ogni angolo del pianeta.

Allo stato attuale una MINI su cinque in circolazione a livello mondiale è alimentata elettricamente: il successo della formula a zero emissioni ha convinto la Casa britannica a spingersi ancora più in avanti, realizzando la quinta generazione dell’iconica 3 porte.

L’ultima arrivata in casa MINI, la 3 porte elettrica, viene declinata in due varianti: la Cooper E e la Cooper SE. Il modello E è caratterizzato da una coppia di 135 kW, mentre la SE arriva fino a 160 kW. In entrambe le varianti l’accelerazione avviene senza ritardi e senza interruzioni di marcia, con una batteria ad alta tensione agli ioni di litio installata nel pianale per andare a ottimizzare la tenuta di strada e la distribuzione del peso.

Autonomia super per la quinta generazione

Il posizionamento strategico del comparto batteria serve anche ad aumentare la stabilità e l’agilità dell’auto: così facendo MINI va a ridefinire il proverbiale go-kart feeling che accomuna praticamente da sempre tutti i modelli del marchio, sottolineando ancora una volta il concetto di divertimento alla guida urbana, un vero e proprio marchio di fabbrica da più di sessant’anni.

Uno dei punti forti della nuova MINI elettrica è sicuramente l’autonomia: la capacità della batteria del modello E è di 40,7 kWh, a fronte dei 54,2 kWH della SE. L’autonomia delle due varianti si aggira tra i 300 e i 400 chilometri: numeri che consentono di ampliare notevolmente il raggio d’azione sia per le escursioni in ambito urbano che per i viaggi al di fuori dei centri abitati.

La quinta generazione della MINI Cooper mostra la tipica concezione dello spazio presente nei modelli precedenti, dimostrandosi un veicolo costruito per rispondere al meglio in ogni situazione: il design dell’abitacolo permette di ampliare anche il volume del bagagliaio, includendo quattro posti a sedere.

Fonte: Ufficio Stampa MINI Cooper

Attingendo all’esperienza di sviluppo del Gruppo BMW, MINI ha perfezionato ulteriormente la dinamica di guida del nuovo modello che resta fedele alla storia del marchio britannico, portando il divertimento al volante a un livello mai visto prima d’ora.

Dopo aver svelato l’ultima versione speciale della Clubman, MINI arriva dunque sul mercato con la quinta generazione della Cooper nelle varianti E e SE: la produzione del modello completamente elettrico avverrà nello stabilimento BMW di Lipsia a partire dal mese di novembre del 2023.