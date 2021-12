Debutta in Italia la nuova sportiva tedesca

Arriva in Italia la nuova Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+, la prima AMG completamente elettrica nata ad Affalterbach della Casa automobilistica della stella a tre punte. Fino a 761 CV di potenza e un picco massimo di1.020 Nm di coppia per un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi garantiti dalla trazione a due motori elettrici, per dare una prima idea della nuova ammiraglia di Mercedes-AMG.

C’è un motore sull’asse anteriore, l’altro sull’asse posteriore per assicurare una distribuzione ottimale dei pesi e permettere alla trazione integrale variabile 4MATIC+ Performance AMG di trasmettere la forza motrice alle ruote in qualsiasi condizione. La nuova Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+, di base, vanta una potenza complessiva di 484 kW (658 CV) con coppia massima di 950 Nm ma, come anticipato poc’anzi, su richiesta è possibile portare tali numeri a quota 560 kW (761 CV) e 1.020 Nm col pacchetto DYNAMIC PLUS AMG. Le immediate conseguenze di ciò, cronometro alla mano, sono un’accelerazione da 0 a 100 km/h che da 3,8 passa a 3,4 secondi e una velocità massima che da 220 sale a 250 km/h, in entrambi i casi limitata, s’intende.

I motori della versione AMG dell’elettrica di lusso Mercedes EQS sono di tipo sincrono a magneti permanenti (PSM) e si distinguono per l’equilibrio fra incremento della potenza, rendimento e silenziosità, grazie anche ai nuovi avvolgimenti, alle correnti più potenti e al nuovo azionamento tramite convertitore CC/CA con software dedicato. Il motore più potente è posto sull’asse posteriore supportato da un sistema termico specifico per carichi elevati con un circuito di raffreddamento che comprende vari elementi specifici di AMG e dal radiatore dell’olio supplementare a garanzia di efficienza e prestazioni elevate in ogni situazione.

Prestazioni e motori a parte, la nuova Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+, pur essendo completamente elettrica, non pecca di sonorità coinvolgenti grazie all’esclusivo SOUND EXPERIENCE AMG. Viene prodotto tramite altoparlanti, shaker e sound generator e dà la possibilità a chi guida di scegliere fra due varianti, “Authentic” e “Performance”, rombo (artificiale chiaramente) modulabile in intensità e colore in base alla guida, al programma di marcia e alla preferenze, trasmesso sia all’interno dell’abitacolo che all’esterno. 175.580 euro è la base del prezzo di listino italiano dell’auto, disponibile in un’unica versione esclusiva con Hyperscreen (qui per saperne di più), cerchi da 21″ e pelle nappa AMG.