Mazda svela la nuova CX-5 al Salone di Los Angeles

Nel corso del Los Angeles Auto Show, Mazda ha presentato in anteprima la nuova CX-5 MY 2020: il modello si distingue per uno stile e una dinamica di guida accattivanti che contribuiscono a renderlo unico nella gamma della Casa giapponese.

Per la nuova CX-5, Mazda ha deciso di adottare delle nuove e significative migliorie che servono a renderla sempre più competitiva nel mercato dei Suv di medie dimensioni. Dal punto di vista degli esterni, il modello è caratterizzato dai nuovi badge identificativi che riprendono quelli già adottati dal marchio nipponico sulla Mazda3 e sulla CX-30.

Dal punto di vista degli interni, invece, sono diverse le caratteristiche del nuovo suv di medie dimensioni del brand di Fuchū. La vettura è dotata di un display da 8 pollici per il sistema infotainment Mazda Connect e di una nuova illuminazione a LED per l’abitacolo. Nelle versioni top di gamma, inoltre, la Mazda CX-5 prevede la dotazione di serie con l’head-up per la proiezione dei dati di guida per il conducente in tempo reale sul parabrezza, il cruise control adattivo con mantenimento della distanza di sicurezza e i comandi del cambio al volante per le versioni con trasmissione automatica.

Per quanto riguarda i motori, la Mazda CX-5 presentata nel corso del Los Angeles Auto Show, è disponibile con i già noti propulsori diesel 2.2L Skyactiv-D da 150 CV e 184 CV e le due unità benzina Skyactiv-G 2.5L 194 CV e 2.0L da 165 CV. Molto particolare quest’ultima motorizzazione: sulla versione con la trasmissione manuale è stato adottato il sistema di disattivazione cilindri al fine di migliorarne l’efficienza.

Nel modello svelato durante il Salone dell’Auto di Los Angeles, in corso nella città della California da venerdì 22 novembre a domenica 1 dicembre 2019, la trazione integrale i-Activ AWD viene corredata della funzione Off Road Mode: questa è fondamentale per frenare le ruote del suv che slittano durante la marcia in fuoristrada oppure in presenza di fondi sdrucciolevoli. Un aiuto veramente prezioso quando si guida in presenza di neve, con la coppia motrice trasmessa alle rute a contatto con il terreno e con maggiore aderenza.

L’arrivo della Mazda CX-5 2020 nelle concessionarie italiane è previsto a partire dalla primavera del prossimo anno: il prezzo di listino sarà di 32.350 euro.