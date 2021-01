La nuova Maserati dell’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku

editato in: da

Romelu Lukaku ha una nuova Maserati: si tratta di Levante Trofeo, il Suv top di gamma dell’azienda emiliana. L’attaccante belga dell’Inter, testimonial della Casa del Tridente, ha sfoggiato il suo nuovo bolide attraverso un video pubblicato sul proprio profilo ufficiale di Instagram.

Continua il connubio tra Maserati e Romelu Lukaku, bomber dell’Inter che la Casa modenese ha scelto come suo testimonial. Il belga, alla sua seconda stagione in Serie A, ha ricevuto una Levante Trofeo nuova di zecca come regalo di Natale. Il numero 9 dei nerazzurri non poteva non esternare tutta la sua soddisfazione su Instagram, dove ha postato un video che lo ritrae mentre toglie il velo alla vettura.

La Levante Trofeo è una sorta di supercar camuffata da Suv: un modello con prestazioni eccezionali grazie alla presenza del motore V8 twin turbo da 3,8 litri capace di sviluppare la potenza di 580 Cv. La Maserati Levante Trofeo raggiunge una velocità di punta di 300 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi.

Il modello è dotato di una trazione intelligente Q4 che in condizioni normali convoglia il 100% della coppia motrice, 730 Nm, alle sole ruote posteriori, adattando poi la distribuzione fino all’ideale 50/50 in condizioni di scarsa aderenza e nell’off road.

Costruita seguendo i principi base della tradizione Gran Turismo di Maserati che nel mese di settembre ha svelato la MC20, la nuova supercar che unisce prestazioni, sportività e lusso, la Levante Trofeo spicca per i suoi interni eleganti, con sedili in pelle naturale e cuciture a contrasto Pieno Fiore, oltre a elementi in fibra di carbonio con effetto 3D. Tra i sistemi di guida assistita a bordo c’è anche il Launch Control che assiste il guidatore nell’accelerazione rapida da fermo. Un vero e proprio gioiello dal valore di 160.100 euro.

La Levante Trofeo va ad arricchire il garage di lusso di Romelu Lukaku che oltre a essere l’uomo immagina della Maserati è un grande appassionato di automobili sportive. L’attaccante dell’Inter, già nel corso dell’estate 2020, si era fatto fotografare davanti a San Siro, lo stadio che ospita le partite casalinghe dei nerazzurri allenati da Antonio Conte, con una Ghibli, modello che Maserati ha lanciato anche nella versione ibrida dando vita all’inizio di una nuova era.