Una nuova low-cost elettrica cinese per la città

Fonte: mullenusa.com La nuova Mullen I-Go è l'elettrica low-cost cinese per l'Europa

La Casa automobilistica cinese Mullen ha realizzato una nuova auto elettrica che presto arriverà anche in Europa. L’aspetto più interessante relativo a questa vettura è il prezzo di listino: si tratta infatti di un’auto elettrica che possiamo definire low-cost, visto che costerà a partire da 12.000 euro.

Le consegne

Mullen I-Go è l’elettrica per le consegne urbane che verrà commercializzata anche in Europa, arriverà di preciso in Spagna, in Irlanda, nel Regno Unito, in Germania e in Francia. I tedeschi saranno i primi a ricevere la vettura, le consegne nel loro territorio infatti inizieranno già a partire da dicembre 2022. Sarà una delle vetture elettriche più economiche mai viste prima d’ora, che si contrappone alle problematiche che caratterizzano oggi i veicoli a zero emissioni, soprattutto in Italia, dove i listini sono ancora fin troppo elevati rispetto alle possibilità delle famiglie del Bel Paese.

Altra tematica che emerge con il lancio in Europa di questa nuova auto elettrica è quella legata all’avvento dei veicoli cinesi in Europa, di cui abbiamo parlato alcune settimane fa. Insomma, non tutti sono d’accordo con quello che sta accadendo, e con la facilità con la quale le Case automobilistiche cinesi stanno entrando nel mercato europeo. Ma vediamo nel dettaglio che cosa sappiamo di questa nuova vettura elettrica cinese, la Mullen I-Go, con un prezzo di listino di soli 12mila euro.

Mullen I-Go: la vettura low-cost da 12mila euro

Sulle caratteristiche proprie dell’auto abbiamo differenti informazioni. La nuova I-Go di Mullen arriverà in Europa omologata come un veicolo commerciale per le consegne urbane.

La Casa automobilistica cinese però non ha realizzato in autonomia la sua vettura elettrica, ha acquisito invece la licenza dalla Henan Henrey Shiying Vehicle. L’obiettivo di questa scelta è quello di riuscire a intercettare una domanda elevata proveniente dal mercato. Al momento la nuova I-Go è distribuita sul mercato cinese come autovettura per trasporto passeggeri e viene venduta a un prezzo di listino che è pari a circa 9.400 euro. Sull’estetica della I-Go possiamo dire che si ispira molto alla Smart ForFour, vettura che oggi non è più in produzione (insieme a molte altre che, come abbiamo visto, sono sparite o spariranno presto dal mercato).

L’auto elettrica cinese che arriverà anche in Europa monta batterie al litio da 16,5 kW e vanta un motore elettrico singolo posteriore in grado di sprigionare la potenza di 47 CV e 102 Nm di coppia. Al momento la Casa ha dichiarato anche che l’autonomia di percorrenza dell’auto è di circa 200 chilometri nel ciclo NEDC, per quanto riguarda invece la velocità massima, l’auto raggiunge i 100 km/h. La vettura a zero emissioni cinese distribuita da Mullen, come l’azienda stessa ha dichiarato, verrà venduta e supportata per la manutenzione attraverso una rete in Europa.

La Casa automobilistica Mullen ha acquisito di recente la Bollinger Motors, azienda americana molto importante, con lo scopo di offrire sul mercato una gamma completa di veicoli commerciali elettrici in tutti i segmenti, già a partire dal prossimo anno. E non è ancora tutto, perché il brand sta anche lavorando al lancio di Five, il nuovo crossover per il quale, negli USA, sono già state aperte le prenotazioni.