Nuova Lotus Evora: più leggera e potente

Nuova Lotus Evora GT: più potente e veloce

Lotus non si ferma mai e continua a produrre meravigliose auto sportive, oggi svela la nuova Evora GT 2020 per il Nord America.

Vettura che andrà a sostituire l’Evora Sport 410 e l’Evora 400 e che sarà la più veloce e potente su strada, in grado di raggiungere i 303 km/h di velocità massima, con uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 3.8 secondi, un vero bolide per la Casa. La nuova Lotus Evora GT sarà disponibile in entrambe le configurazioni a 2 posti e 2+2 con cambio manuale o automatico, offre più potenza e coppia per quella che è già una delle più celebri auto sportive.

L’auto è stata realizzata utilizzando componenti selezionati in fibra di carbonio leggera, per un risultato elegante e una silhouette unica. Come per tutte le vetture sportive di Lotus, anche il carico aerodinamico della nuova Evora è un requisito fondamentale e la rende un nuovo punto di riferimento sul mercato rispetto ad altre rivali che hanno un prezzo simile.

La nuova Lotus Evora GT è alimentata da una versione ad alto rendimento appositamente calibrata del motore a sei cilindri sovralimentato da 3.5 litri raffreddato ad acqua-aria, in grado di realizzare una potenza eccezionale di 422 cavalli e 430 Nm di coppia. La massa della nuova vettura è stata ulteriormente ridotta a 1.408 kg e ciò consente un risparmio di peso totale di 32 kg rispetto alla Evora 400. Il carico aerodinamico aggiuntivo è creato dalla gestione efficiente del flusso d’aria sotto e sopra l’auto, la nuova Lotus Evora GT realizzata per l’America è stata pensata e realizzata per essere ai vertici delle auto stradali più efficienti della Casa dal punto di vista aerodinamico.

Ogni nuovo modello può essere personalizzato attraverso il programma Lotus Exclusive, che è divenuto sempre più popolare. Si tratta di un sistema che è stato sviluppato dal team Lotus Design per permette ai clienti di farsi guidare dalla propria ispirazione. Combina l’arte britannica tradizionale con il meglio del design moderno e permette a tutti i proprietari della nuova Evora, e delle altre Lotus, di personalizzare la propria vettura secondo i propri gusti e le esigenze personali. La nuova Lotus Evora GT 2020 può già essere ordinata oggi per i clienti degli Stati Uniti e del Canada.