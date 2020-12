Nuova Land Rover Discovery, il SUV premium per le famiglie

editato in: da

La nuova Land Rover Discovery vanta un comfort e una versatilità eccellenti, che la rendono il SUV perfetto per le famiglie. L’auto combina un’eccezionale evoluzione del design con interni intelligenti e incarna lo spirito di avventura che ha caratterizzato i SUV premium per famiglie negli ultimi 30 anni.

Con i suoi potenti e efficienti propulsori Ingenium diesel e benzina di ultima generazione, l’avanzato infotainment Pivi Pro, il comfort superiore e la praticità, Discovery resta uno dei SUV premium più capaci, connessi e versatili del mondo. Grazie all’innovativa Electrical Vehicle Architecture (EVA 2.0) e una gamma di avanzate tecnologie, Land Rover Discovery oggi raggiunge nuovi livelli di raffinatezza, desiderabilità e efficienza, e conserva tutte le capacità tradizionali su strada e in off-road. Al centro dell’attenzione nel SUV ci sono sempre i passeggeri.

“Land Rover Discovery di ultima generazione è un SUV premium proporzionato e raffinato, un mezzo irresistibile e versatile, affinato oggi in ogni suo dettaglio. La Casa ne ha rafforzato il carattere esterno e la versatilità della cabina. L’auto continua così a essere il più capace SUV full-size per famiglia del mondo”, ha dichiarato Gerry McGovern, Chief Creative Officer di Jaguar Land Rover.

Il carattere deciso e le proporzioni ottimizzate della nuova Discovery (best seller della Casa insieme a Evoque) si sposano perfettamente con i cambiamenti avvenuti in tre decenni di evoluzione del design. Tutte le caratteristiche vincenti del DNA del SUV restano, come il cofano a conchiglia, il tetto rialzato e il vistoso montante C, ma la nuova Land Rover Discovery porta un’audace evoluzione esterna e una forte presenza su strada.

Per quanto riguarda invece gli interni, vediamo ottimi miglioramenti che sottolineano il posizionamento premium e la realizzazione artigianale della spaziosa cabina a sette posti, che racchiude l’avanzato infotainment Pivi Pro. La consolle centrale è stata ridisegnata e accoglie un touchscreen HD da 11,4″ (più grande del 48% rispetto al precedente), con interfaccia rapida e intuitiva.

Una delle peculiarità della famiglia Discovery è senza dubbio la versatilità, e anche la nuova versione segue la tradizione. Il portellone gestuale opzionale può rilevare il passaggio del piede sotto il paraurti per aprirsi, mentre il Powered Inner Tailgate trattiene eventuali bagagli liberi nel vano di carico, e può servire anche da sedile. Anche con tutti i sedili occupati il bagagliaio offre 258 litri di volume e tutti gli occupanti hanno una presa di ricarica per i loro dispositivi.

Land Rover Discovery (forte di oltre 30 anni di esperienza) oggi introduce tre propulsori sei cilindri in linea Ingenium, benzina e diesel con tecnologia MHEV a 48 Volt prestazionali, efficienti e raffinati. I nuovi motori sono disponibili accanto al quattro cilindri Ingenium P300 a benzina e con un nuovo sistema All-Wheel Drive. Mike Cross, Chief Engineer, Vehicle Integrity di Land Rover, conclude: “Discovery oggi combina la geometria all-terrain delle sospensioni, l’eccezionale dinamica e l’eccellente controllo della scocca, mantenendo le famose qualità di marcia e il comfort di SUV per famiglia. Con le avanzate sospensioni, l’architettura in alluminio e la trazione intelligente abbiamo realizzato un SUV a sette posti altamente versatile e capace, incredibilmente raffinato e coinvolgente da guidare”.