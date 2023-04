La nuova Land Rover Defender è ancora più lussuosa

Fonte: Ufficio stampa Nel nuovo allestimento, l'iconico fuoristrada britannico assicura spazio a sufficienza per qualunque attività

Continua ad ampliarsi, la famiglia Land Rover Defender. Il produttore britannico ha infatti appena annunciato nuove versioni sia per la Defender 130 sia per la Defender 110, che andranno così ad arricchire l’offerta per chi è alla ricerca di una vettura senza compromessi, sia nei percorsi cittadini sia nell’off-road più estremo.

La Defender 130, in particolare, diventa ancora più potente e versatile di quanto già fosse. La nuova versione disponibile per l’equipaggiamento cinque posti aggiunge una combinazione senza precedenti di interni lussuosi e capacità off-road alla già ricca offerta Land Rover. Ma non è l’unica novità per il modello top di gamma: gli appassionati del fuoristrada britannico potranno infatti scegliere una motorizzazione potenziata degna di una supercar.

Nuova Land Rover Defender 130 Outbound: potenza e versatilità per l’off-road

Immediatamente riconoscibile grazie al paraurti e alla griglia del radiatore con finitura Shadow Atlas Matt, la nuova Defender 130 Outbound è disponibile solo per la versione 5 posti e dotato di un powertrain mild hybrid diesel D300 capace di sviluppare 300 cavalli di potenza e 650 Nm di coppia. Un sistema di trazione 4×4 grazie al quale il Defender raggiunge la velocità massima di 191 chilometri orari e accelera da 0 a 100 chilometri orari in 7,5 secondi.

La nuova configurazione degli interni offre spazio a sufficienza per fare tutto quello che si vuole. Il bagagliaio passa da un minimo di 1.329 litri con la seconda fila di sedili eretta a un massimo di 2.516 litri con sedili abbattuti. La capacità di traino arriva a 3.000 chilogrammi, mentre gli esterni sono disponibili Fuji White, Santorini Black, Carpathian Grey e Eiger Grey con in più la possibilità di aggiungere il Satin Protective Film per proteggere la carrozzeria da graffi e abrasioni.

Fonte: Ufficio Stampa

Il Land Rover Defender 130 Outbound ha un prezzo di listino di 101.800 euro e sarà presto disponibile presso la rete di dealer.

Defender, arriva il V8 più potente di sempre

Come accennato, alla nuova versione si aggiunge anche una nuova motorizzazione, la più potente di sempre per la gamma Defender. Il fuoristrada del produttore britannico potrà essere acquistata anche con motore V8 sovralimentato capace di sprigionare 500 cavalli di potenza e 610 Nm di coppia. Un vero e proprio motore da supercar che spinge il Defender come mai prima d’ora: accelera da 0 a 100 chilometri orari in appena 5,7 secondi.

Il Defender 130 V8 sarà disponibile esclusivamente nei colori Carpathian Grey o Santorini Black e caratterizzato da include quattro scarichi esterni esclusivi. Il design degli esterni si completa con tetto panoramico scorrevole di colore nero a contrasto, badge esterno V8, fari Matrix LED con luci diurne e gruppi ottici posteriori oscurati.

Defender 110 con County Exterior Pack

Ispirato all’originale Defender County, il County Exterior Pack rende il Defender 110 S e Defender 110 SE ancora più accattivante e aggressivo da un punto di vista estetico. Merito delle grafiche County impresse su portiere e fiancate, delle soglie illuminate e dei cerchi in lega esclusivi da 20 pollici.

Il nuovo pacchetto esterni è disponibile in tre diverse colorazioni. La carrozzeria Fuji White si abbina al nuovo tetto e portellone Tasman Blue a contrasto, oltre a soglie e decalcomania in grafica sfumata Tasman Blue; la carrozzeria Santorini Black è abbinata al nuovo tetto e portellone Tasman Blue a contrasto, oltre a soglie e decalcomania in grafica sfumata Tasman Blue; la carrozzeria Tasman blue, infine, è abbinata al nuovo tetto e portellone bianchi a contrasto, oltre a soglie e decalcomania in grafica sfumata Fuji White.