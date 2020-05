Lancia svela la nuova Ypsilon ibrida e green

editato in: da

Nuova Lancia Ypsilon ibrida: in promozione nei concessionari

Lancia Ypsilon mantiene lo stile e l’eleganza che da sempre la contraddistinguono, e celebra 3.000.000 di unità prodotte con il lancio della nuova Ypsilon Hybrid EcoChic, l’ibrido in stile Lancia che risponde alle nuove esigenze di mobilità urbana.

Il nuovo modello assicura i vantaggi di una motorizzazione Mild Hybrid, più sostenibile, efficiente, accessibile e coerente con lo stile che ne ha decretato il successo come l’auto più amata dalle donne italiane. Da oggi la vera eleganza di Ypsilon viene trasmessa anche dalla voglia di prestare più attenzione all’ambiente.

La serie speciale Ypsilon Hybrid Maryne celebra il debutto della propulsione ibrida sulla Fashion City Car. Dal punto di vista estetico, esprime la propria attitudine EcoChic con il suo elegante dress code ispirato ai colori del mare. La sua firma distintiva è rappresentata dal nuovo badge Hybrid sul portellone posteriore e dal logo EcoChic sul montante. Il suo stile è puro, con nuove finiture in Dark Grey, brunite, che caratterizzano la griglia frontale inferiore, il baffo porta logo, le calotte specchi, le maniglie porta e il logo firma del portellone posteriore.

La nuova Ypsilon Hybrid EcoChic si presenta negli allestimenti Silver e Gold, quest’ultimo arricchisce l’auto di dettagli raffinati e pratici come il volante e la cuffia del cambio in pelle, gli specchietti elettrici, i sensori di parcheggio posteriori, lo scarico cromato, i cerchi style da 15”. Gli interni sono in tessuto Jacquard, impreziositi da fili oro o blu.

È possibile personalizzare ogni Ypsilon grazie a tre pacchetti di accessori: il Pack Gold Plus con interni in Alcantara, impreziositi dal ricamo del logo “Y” sui poggiatesta anteriori, climatizzatore automatico, modanatura laterale e calotte specchi cromate, il Pack Style aggiunge un tocco fashion con vetri privacy posteriori e cerchi in lega da 15” nero-diamantati e infine il Pack City aggiunge navigatore, cruise control, sensori pioggia e crepuscolare.

Nuova Ypsilon, di cui avevamo visto i render il mese scorso, è equipaggiata con la nuova motorizzazione Mild Hybrid a benzina che abbina il nuovo motore da 1 litro a 3 cilindri della famiglia Firefly, da 70 CV ad un motore elettrico BSG (Belt integrated Starter Generator) da 12 volt e una batteria al litio. In questo modo si abbattono i consumi e le emissioni di CO2. È stato inserito un nuovo cambio a 6 marce, progettato per ottimizzare il range di utilizzo del motore.

La serie speciale Maryne di Ypsilon Hybrid compie un gesto elegante ed ecologico non solo con il suo nuovo motore ibrido, ma anche coi tessuti dei sedili in un materiale innovativo e sostenibile: il SEAQUAL YARN. L’effetto è contemporaneo e elegante, la plastica raccolta dal Mediterraneo con l’aiuto dei pescatori viene trasformata da parte di SEAQUAL in questo filato particolare, usato come un vero e proprio tessuto. FCA Bank e Lancia sostengono la ripresa e offrono sino al 30 giugno la Nuova Ypsilon Hybrid con una formula innovativa di finanziamento che prevede zero anticipo, zero rate fino al 2021 e un finanziamento da 4 euro al giorno.