Conto alla rovescia: è in arrivo la nuova Kia Sportage

Si avvicina il lancio commerciale della nuova Kia Sportage: il SUV coreano, giunto ormai alla sua quinta generazione, è stato presentato ufficialmente nel corso del Salone di Monaco, svelando diverse novità sia di carattere estetico, con un design rinnovato, sia per quanto riguarda la tecnologia e le motorizzazioni.

Dal punto di vista dell’estetica, la quinta generazione di Kia Sportage mantiene la classica griglia “Tiger Nose” tipica del marchio coreano, integrata con i fari a LED DRL a forma di boomerang. Nella parte posteriore, invece, le luci sono sottili e unite tra di loro mediante una striscia orizzontale a LED.

Uno dei punti di forza della nuova Kia Sportage sarà la tecnologia: all’interno è presente un ampio schermo curvo centrale da 12,3 pollici che serve per gestire la strumentazione digitale e il sistema di infotainment, rigorosamente di ultima generazione. All’avanguardia anche la compatibilità con gli smartphone e la possibilità di ricaricare wireless i propri dispositivi mobili. Disponibile su richiesta anche l’impianto audio Harman.

Nel realizzare la nuova Sportage, Kia proseguito la strada intrapresa con il recente rilancio del marchio e con l’introduzione di EV6 per ispirare i clienti attraverso un design moderno e innovativo. L’iconico SUV è un vero e proprio concentrato di ingegneria high-tech con un passo ottimale e proporzioni ideali per le specifiche di guida di ogni tipo di percorso. Il SUV è stato ideato per andare incontro alle esigenze di tutti gli automobilisti, prestando la massima attenzione alla praticità nell’uso quotidiano.

L’ultima creatura dell’azienda di Seul segna la continuità con la storia di un modello iconico che sin dal suo debutto, risalente ormai a trent’anni fa, ha puntato sempre all’innovazione all’abbattimento dei soliti standard, imponendosi nel mercato automobilistico mondiale come trand setter, nonostante la sua vocazione di prodotto generalista di grande qualità.

La parola che accomuna tutte le varianti della quinta generazione di Kia Sportage è “elettrificazione”: il SUV della Casa coreana sarà disponibile esclusivamente con motori ibridi. All’interno del listino Kia faranno capolino le versioni mild-hybrid benzina da 150 e 180 Cv e diesel da 115 e 136 Cv, una versione full-hybrid benzina da 180 CV e una plug-in con il benzina 1.6 accoppiato a un propulsore elettrico da 66,98 kW.