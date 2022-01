La nuova Kia Sportage arriva nelle concessionarie

L’attesa è finita: la nuova Kia Sportage è arrivata nelle concessionarie italiane. Il SUV di successo della Casa coreana, giunto alla sua quinta generazione, è disponibile a partire dal 15 gennaio, con una piattaforma rinnovata e una gamma completa di propulsori 100% elettrificati.

Il modello bestseller di Kia, arrivato alla quinta generazione, è stato specificamente progettato e sviluppato per l’Europa. La nuova Sportage nasce sulla piattaforma N3 che garantisce un comportamento dinamico da SUV di categoria superiore, grazie anche a una costruzione evoluta, seguita da un’attenta messa a punto sulle strade del Vecchio Continente.

Stile e novità della nuova Kia Sportage

Il design della nuova Kia Sportage è ispirato alla natura: il modello esibisce forme fluide e sofisticate che si spingono oltre i tradizionali canoni stilistici, mantenendo comunque, al tempo stesso, tutta l’eleganza e la sportività che contraddistinguono il SUV campione di vendite dal brand coreano. I nuovi tratti estetici di Sportage seguono la strada intrapresa da Kia con il rilancio del marchio e l’introduzione di EV6, scelte mirate a ispirare i clienti attraverso un design sempre più moderno e innovativo.

Ogni componente della quinta generazione di Sportage è stato progettato e sviluppato con l’obiettivo di alzare ulteriormente il livello della vettura. Tra le tante novità del modello, una delle più importanti è rappresentata dall’inedito Terrain Mode, concepito per gli appassionati dell’off road: il Terrain Mode regola automaticamente le impostazioni dell’auto per garantire la massima trazione su qualsiasi terreno e in qualsiasi ambiente.

La tecnologia, come sempre, gioca un ruolo fondamentale nei modelli di Kia: lo stesso vale per la nuova Sportage, dotata di un touchscreen hig-tech da 12,3 pollici e di un display multifunzione che rappresentano il centro nevralgico della connettività, sia per il guidatore che per il passeggero. La facilità d’uso è stata messa al primo posto nella realizzazione del sistema di infotainment: gli schermi garantiscono intuitività dei comandi e piacevolezza al tatto.

Una forte personalità contraddistingue gli interni del nuovo modello entrato a far parte del listino Kia: l’abitacolo è stato ideato e realizzato per accogliere le tecnologie più innovative in un ambiente ricercato e caratterizzato da materiali di alto livello, declinati in una stile moderno. Gli interni sono morbidi al tatto, con opzioni cromatiche che conferiscono energia e vivacità. I sedili combinano comfort e funzionalità, abbinate a un design sottile e dal carattere sportivo.

Nuova Kia Sportage: le motorizzazioni

Con la quinta generazione di Kia Sportage, debutta anche una gamma completa di propulsori 100% elettrificati, grazie a unità ibride all’avanguardia e a motori e benzina diesel puliti a combustione interna, con tecnologia Mild Hybrid di ultima generazione.

I modelli HEV e PHEV della nuova Sportage sono stati ideati per ridurre al minimo l’ingombro delle parti elettriche, andando a favore dello spazio riservato ai passeggeri e ai bagagli. Le varianti ibride della nuova gamma sono caratterizzate dal motore T-GDI da 1,6 litri, un quattro cilindri altamente tecnologico che oltre a essere sportivo, è reattivo ai comandi in virtù di una straordinaria fluidità di erogazione della potenza.

Nella versione Plug-in Hybrid, il motore turbo è affiancato da un propulsore elettrico da 66,9 kW con batteria ai polimeri di ioni di litio da 12,8 kWh. Tra le motorizzazioni troviamo ance la Hybrid con il pluripremiato 1.6 T-GDI affiancato da motore elettrico da 44,2 kW e batteria da 1,49 kWh e un pulitissimo diesel da 1,6 litri ad alta efficienza.