Svelata la nuova Jeep Wrangler 4xe: mai vista così tanta potenza

Nuova Jeep Wrangler: la regina dei fuoristrada

Presentata la nuova Jeep Wrangler 4xe, per la quale, secondo la Casa, “nessuna vetta è irraggiungibile, nessun limite è insuperabile”. Il modello consente infatti di superare qualsiasi ostacolo grazie a soluzioni tecnologiche di riferimento.

Ed è proprio qui che risiede la vera forza di un marchio caratterizzato da 80 anni di successi, intuizioni e innovazioni, che hanno reso la sua gamma di SUV la più premiata di sempre. L’evoluzione tecnica di Jeep prosegue con i modelli 4xe, abbiamo già visto infatti Renegade e Compass (tra l’altro tra le più vendute), e ora è la volta di Wrangler.

La nuova Wrangler 4xe plug-in hybrid è la versione elettrificata dell’icona Jeep con la maggior capability mai commercializzata in Europa, oltre che la più potente, efficiente, sostenibile e tecnicamente avanzata di sempre. Il modello rafforza il concetto di libertà, dando la possibilità ai clienti di andare ovunque, anche in centro città. Erede naturale della prima Jeep, la Wrangler 4xe mette insieme il meglio del 4×4 e il meglio dell’elettrico, dimostrando come l’offroad può essere eco-friendly e la guida elettrica può essere divertente.

Proprio questa mattina sono stati svelati tutti i segreti di questo straordinario SUV che rappresenta un momento importante nel processo di evoluzione del marchio, un nuovo passo avanti nella strategia di elettrificazione della gamma Jeep. La nuova tecnologia permetterà ai clienti di viaggiare in full electric negli spostamenti quotidiani in città, di godere di un’esperienza di guida su strada efficiente e divertente e di disporre di capacità off-road migliorate, in un silenzio quasi assoluto.

La nuova Jeep Wrangler 4xe si contraddistingue per i dettagli esterni “Electric Blue”, l’auto nasce da un sapiente equilibrio tra la tecnologia più avanzata e lo spirito più libero e autentico del brand. Soddisfa a pieno gli appassionati dell’off-road, anche grazie all’elettrificazione che ne aumenta la capability, e al tempo stesso è la soluzione ideale per chi ricerca un SUV da usare tutti i giorni.

Nasce così una Wrangler inarrestabile come da tradizione Jeep, ma con una caratteristica inedita: è la più ecologica e abile nelle avventure off-road. L’auto eroga una potenza fino a 380 cavalli e vanta uno scatto di accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 6,4 secondi. Offre una trazione 4×4, in modalità “pure electric”, con un controllo ai bassi regimi mai visto prima, un’autonomia che può superare i 50 km nella guida a zero emissioni.

La tecnologia 4xe, oltre a renderla un fuoristrada sostenibile ed efficiente, assicura un’esperienza di guida facile ed estremamente divertente. Ricaricare la nuova Jeep Wrangler 4xe è semplice e intuitivo, grazie a specifiche soluzioni di ricarica pubblica e domestica con easyWallbox, in meno di tre ore a 7,4 kWh, offerte da Free2Move eSolutions e da Mopar.