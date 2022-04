La nuova Jeep che vuole conquistare l’India

Presto Jeep aprirà gli ordini per il suo nuovo modello realizzato per il mercato auto indiano. Proprio così, la Casa dei SUV più famosi che fa parte del colosso automotive Stellantis (insieme alle italiane Fiat e Alfa Romeo, e molti altri brand che conosciamo) ha creato un SUV per l’India, e non solo.

Il suo nome è Jeep Meridian, era già stato annunciato da tempo. Si tratta di una vettura a sette posti, che ha le classiche forme e sembianze riconducibili a tutti i veicoli del brand, noti a livello globale. La presentazione ufficiale è avvenuta nelle scorse settimane, il popolo indiano è quindi già pronto ad accogliere la grande novità sul mercato. Oggi abbiamo però un’informazione in più: finalmente è stata svelata la data in cui Jeep ha deciso di aprire gli ordini per l’acquisto della nuova ed esclusiva Meridian. Si parte il prossimo 1° maggio, domenica.

Jeep Meridian: che cosa sappiamo sul nuovo SUV della Casa

Al momento siamo a conoscenza anche del mese in cui finalmente la nuovissima e performante Jeep Meridian approderà in tutte le concessionarie indiane, per accontentare gli automobilisti che la desiderano. Infatti è stato ufficializzato il mese di giugno come periodo in cui inizieranno le consegne, esattamente a partire dalla terza settimana.

Al lancio, la nuova Jeep Meridian viene proposta unicamente con motorizzazione alimentata a diesel. Per quando riguarda invece l’estetica, possiamo dire che il nuovo SUV del marchio prende come base e ispirazione la famosa Jeep Compass di successo, che noi tutti conosciamo alla perfezione. Chiaramente Meridian è stata rivisitata ed elaborata in modo da ottenere lo spazio e il design ideale per poter aggiungere un’ulteriore fila di sedili. Il nuovo modello deriva quindi dalla Compass, come abbiamo detto, però il suo aspetto si differenzia abbastanza da quello della “sorellina” europea.

L’aspetto esteriore della nuova Jeep Meridian per l’India

Parlando proprio di estetica quindi possiamo dire che i pannelli utilizzati per la costruzione della carrozzeria del nuovo SUV per l’India sono totalmente nuovi. Oltretutto il design in realtà è molto più vicino a quello della nuova Jeep Grand Cherokee, che abbiamo presentato. Il motore diesel scelto per la versione di lancio della nuova Jeep Meridian è esattamente il turbodiesel Multijet a quattro cilindri da 2,0 litri in grado di erogare la potenza totale di 170 CV e 350 Nm di coppia. Niente male per questa nuova vettura Jeep esclusiva per il mercato indiano. Si tratta della stessa soluzione adottata per la Jeep Compass. È chiaro però che il propulsore di Jeep Meridian, il SUV indiano a sette posti, è stato ricalibrato tenendo conto del peso maggiore del veicolo e anche delle sue dimensioni.

Jeep Meridian: la produzione del SUV indiano

Un ultimo dettaglio riguarda lo stabilimento in cui verrà realizzata la nuova Meridian per l’India. L’auto uscirà dalle linee di produzione della fabbrica Jeep di Ranjangaon, vicino a Pune, che sarà anche il nuovo hub di esportazione globale per il SUV, che verrà lanciato anche in altri Paesi. La Casa americana ha deciso infatti di vendere Meridian anche in Giappone e in Australia, ma vedremo gli sviluppi.