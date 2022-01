Nuova Jeep Renegade svelata in Brasile

La casa Jeep del Gruppo Stellantis, dopo varie anticipazioni relative al restyling della sua Renegade, ha finalmente svelato le prime immagini, che provengono dalla filiale brasiliana del brand. Quello in atto è il secondo aggiornamento dell’auto, il precedente è datato 2018.

E così nel video teaser appena pubblicato possiamo vedere come sarà l’edizione 2022 della Renegade; la Casa ha apportato differenti modifiche sia all’interno che all’esterno della vettura, è probabile che verrà aggiunto in gamma anche un nuovo motore. Ma attendiamo tutti gli aggiornamenti da parte di Jeep.

Le modifiche apportate alla nuova Jeep Renegade per il 2022

Nel video teaser della Nuova Jeep Renegade, pubblicato nei giorni scorsi dalla filiale brasiliana del marchio, è possibile vedere l’auto per intero. La Casa mostra alcune delle modifiche che sono state apportate al design dentro e fuori. Nel video precedente (questo infatti è il secondo pubblicato), in cui il veicolo era ancora mimetizzato, l’attenzione era concentrata sulla sua capacità fuoristrada Trail Rated, la più alta del segmento.

Tra le modifiche al design ci sono una nuova griglia e nuovi fanali posteriori a LED. Il modello per il 2022 sarà dotato anche di un nuovo volante e di un nuovo quadro strumenti Full Digital. Il video inizia con l’immagine del badge T270 4×4, che rafforza il messaggio che il modello è ora dotato del nuovo motore (in Brasile, il T270). Vengono poi mostrate le immagini dell’auto in azione, a dimostrazione delle ottime prestazioni del modello.

Successivamente iniziano ad apparire tutti i dettagli e alcune delle novità introdotte dalla Casa, come la nuova calandra e i nuovi fari con DRL (Daytime Running Light) in movimento con funzione freccia. Si vede anche una scena che mostra la Nuova Jeep Renegade viaggiare impavida attraverso un percorso fuoristrada, e in seguito le immagini della plancia con schermo multimediale, oltre al nuovo e moderno volante a tre razze, ripreso dalla sorella Jeep Compass.

La mascherina è stata aggiornata e nella nuova versione di Renegade è più tridimensionale, con i sette elementi in evidenza. Il fascione anteriore presenta rinnovate prese d’aria e una piastra di protezione ridisegnata, con elementi colorati che richiamano la tonalità della carrozzeria. Anche i cerchi in lega presentano un nuovo disegno, completamente inedito. Nelle immagini vediamo la tonalità arancione scelta per la carrozzeria, a contrasto con il tetto nero.

La nuova Jeep Renegade in Europa

Nonostante le varie anticipazioni che parlano dell’aggiornamento di Jeep Renegade anche in Europa (che arriva dopo la versione speciale lanciata lo scorso giugno), al momento non sappiamo ancora quando arriverà l’aggiornamento nel Vecchio Continente. Renegade è reginetta e leader tra i SUV compatti più venduti anche nel 2021. Oltre al restyling estetico, il nuovo modello porterà miglioramenti anche per quanto riguarda i sistemi di sicurezza, la tecnologia a bordo e le prestazioni. E continuerà ad essere un’icona.

La Jeep Renegade europea avrà lo stesso stile di quella brasiliana ma forse arriverà con il nuovo motore FireFly 4 cilindri 1.5 (T5) al posto dell’attuale 1.3, in versione mild hybrid (potrebbe avere 130 o 160 CV). Restiamo in attesa di tutti gli aggiornamenti previsti dalla Casa e aspettiamo il lancio della nuovissima Renegade anche in Europa.