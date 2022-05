Nuova Jeep Grand Cherokee: arriva la gamma ibrida

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Jeep Grand Cherokee è stata proposta in Europa solo nella sua nuova versione 4xe Plug-In Hybrid, e da oggi in Italia è possibile ordinarla scegliendo tra i modelli Limited, Trailhawk, Overland e Summit Reserve. Ciascuna con caratteristiche specifiche, per assecondare qualsiasi gusto estetico e ogni esigenza di mobilità del cliente.

Tutte le declinazioni della Grand Cherokee 4xe condividono un elevato livello di raffinatezza premium, tecnologia innovativa, avanzata capability 4×4 ed elettrificazione.

Ed è proprio in questo modo che vediamo proseguire il cammino della nuova ammiraglia Jeep iniziato con il successo della Grand Cherokee 4xe Exclusive Launch Edition, che in poche settimana è andata sold out. È certo che l’arrivo della gamma completa darà la possibilità al nuovo SUV Jeep di consolidare il grande apprezzamento riscosso dai modelli “4xe” del brand. Dal momento in cui il marchio Jeep ha introdotto la prima generazione della Grand Cherokee nel 1992, non ci sono mai stati dubbi sul carattere dirompente del nuovo modello, un vero e proprio punto di riferimento nella categoria, sinonimo di design ricercato e capacità senza compromessi.

La quinta generazione di Jeep Grand Cherokee

È il SUV più premiato di sempre, lo conosciamo. La nuova Grand Cherokee, arrivata alla sua quinta generazione, rappresenta una nuova architettura, un nuovo sistema di propulsione ibrido plug-in, un nuovo design degli esterni, nuovi interni realizzati con qualità artigianale e tecnologie all’avanguardia. Mentre il marchio di SUV leader in termini di prestazioni off-road prosegue il suo viaggio verso un futuro all’insegna del “Zero Emission Freedom”, il nuovo modello si presenta come la Jeep Grand Cherokee più tecnologicamente avanzata e dalle prestazioni 4×4 migliori di sempre.

Grand Cherokee, la nuova generazione offrirà ancora di più

Siamo tutti d’accordo sul fatto che quest’auto è da sempre eccezionale, amata dalla clientela per tutto ciò che è sempre stata in grado di offrire, anche a più esigenti. E bene, oggi offrirà ancora di più rispetto a ciò che ha reso questo SUV un’autentica icona globale nel segmento dei SUV premium.

Tra le novità vedremo:

un nuovo motore eco-friendly dalle eccellenti prestazioni. Con la tecnologia 4xe (PHEV), che offre fino a 51 km di autonomia elettrica in città e un’autonomia di guida combinata fino a 700 km, è la Grand Cherokee più sostenibile e dalla miglior capability 4×4 di sempre. Nessun compromesso sulle performance, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6.3 secondi;

dalle eccellenti prestazioni. Con la tecnologia 4xe (PHEV), che offre fino a 51 km di autonomia elettrica in città e un’autonomia di guida combinata fino a 700 km, è la Grand Cherokee più sostenibile e dalla miglior capability 4×4 di sempre. Nessun compromesso sulle performance, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6.3 secondi; la più leggendaria capability , è il modello più capace di sempre, la nuova Trailhawk 4xe ha percorso il Rubicon Trail in modalità full electric;

, è il modello più capace di sempre, la nuova Trailhawk 4xe ha percorso il Rubicon Trail in modalità full electric; più tecnologia , dotata del sistema Uconnec 5 con nuovo schermo per il passeggero anteriore, un’anteprima nel segmento, e un nuovo sistema di intrattenimento per i sedili posteriori ad alta definizione oltre all’Active Driving Assist;

, dotata del sistema Uconnec 5 con nuovo schermo per il passeggero anteriore, un’anteprima nel segmento, e un nuovo sistema di intrattenimento per i sedili posteriori ad alta definizione oltre all’Active Driving Assist; maggiore spazio a bordo e più versatilità;

a bordo e più versatilità; più caratteristiche innovative , l’architettura è totalmente nuova, è nuovo il design esterno, come lo sono anche gli interni;

, l’architettura è totalmente nuova, è nuovo il design esterno, come lo sono anche gli interni; è più elevata anche la qualità artigianale , la gamma include l’allestimento Summit Reserve con interni in pelle Palermo e vero legno, il sistema audio McIntosh da 950 watt e 19 altoparlanti;

, la gamma include l’allestimento Summit Reserve con interni in pelle Palermo e vero legno, il sistema audio McIntosh da 950 watt e 19 altoparlanti; e infine, è maggiore la sicurezza, con oltre 110 avanzati sistemi di sicurezza attiva e passiva, tra cui l’Active Driving Assist per la guida autonoma L2 con mani sempre sul volante, la telecamera per la visione a 360°.

L’architettura completamente rinnovata si combina al profilo aerodinamico della carrozzeria per garantire migliori prestazioni, maggiore sicurezza e affidabilità, riducendo al contempo il peso, i livelli di rumorosità e vibrazioni. Progettata per offrire il massimo in termini di sicurezza, comfort e praticità per i passeggeri, la nuova Jeep Grand Cherokee 4xe offre una dotazione ricca di contenuti tecnologici e funzionalità di ultima generazione che le consentono di avere un ruolo di primo piano nel segmento dei SUV full-size.

Gli allestimenti della nuova Jeep ibrida

Grand Cherokee 4xe è disponibile negli allestimenti:

Limited , qui vediamo la Grand Cherokee nella sua forma più pura. Cerchi da 20”, fari a LED e tetto apribile a doppio vetro opzionale. Equipaggiata con le ultime novità in fatto di sicurezza e capability, gli interni ospitano sedili con rivestimento premium e un quadro TFT digitale da 10,25”, oltre alla Radio Nav da 10”;

, qui vediamo la Grand Cherokee nella sua forma più pura. Cerchi da 20”, fari a LED e tetto apribile a doppio vetro opzionale. Equipaggiata con le ultime novità in fatto di sicurezza e capability, gli interni ospitano sedili con rivestimento premium e un quadro TFT digitale da 10,25”, oltre alla Radio Nav da 10”; Overland , il meglio di entrambi i mondi: comfort premium e l’autentica capability di Jeep;

, il meglio di entrambi i mondi: comfort premium e l’autentica capability di Jeep; Trailhawk , offre al cliente capacità senza compromessi, come solo il marchio Jeep sa fare. L’allestimento è dotato di serie dei migliori sistemi e caratteristiche off-road del settore;

, offre al cliente capacità senza compromessi, come solo il marchio Jeep sa fare. L’allestimento è dotato di serie dei migliori sistemi e caratteristiche off-road del settore; Summit Reserve, rappresenta livello più elevato della Grand Cherokee, a renderla unica i rivestimenti in pelle Palermo per sedili e pannelli porte, gli inserti in vero legno di noce, l’impianto audio Mcintosh a 19 altoparlanti e il display del passeggero da 10”.

Nuova Jeep Grand Cherokee: per la prima volta è 4xe

Arriviamo alla quinta generazione dell’auto per vedere la prima Grand Cherokee ibrida plug-in (PHEV). La sua introduzione sottolinea la continua crescita della missione elettrificata del marchio, verso il futuro della mobilità. La tecnologia Plug-In Hybrid 4xe garantisce ancora più divertimento, libertà e avventura, offrendo comunque il massimo in quanto a prestazioni, attenzione all’ambiente e efficienza nei consumi.

Possiamo dire infatti che il SUV garantisce fino a 48 km di autonomia elettrica in ciclo combinato e 51 km di autonomia elettrica in ciclo urbano, è in grado di sprigionare la potenza di 380 CV combinati e 637 Nm di coppia; inoltre offre il sistema di trazione 4×4 Quadra Trac II con scatola di rinvio a due velocità e rapporto delle marce ridotte e 2.300 kg di capacità di traino massima.

L’estetica dell’auto: tutte le novità

Gli esterni dalle linee scolpite regalano un look distintivo più moderno e aggiornato alla nuova Jeep Grand Cherokee 4xe più lussuosa di sempre. Il profilo del tetto ribassato migliora l’aerodinamica e l’efficienza senza diminuire quello che è lo spazio di carico, la linea di cintura più bassa e i finestrini più grandi rendono più luminoso l’abitacolo e garantiscono una maggiore visibilità.

Non può mancare al frontale l’iconica griglia a sette feritoie, stavolta più ampia, e vediamo una nuova fascia anteriore che integra un radar e altre funzionalità avanzate. La Casa ha aggiunto elementi che migliorano le prestazioni su strada e consentono di ridurre i consumi, come il sistema Active Grille Shutters, i parafanghi anteriori, le prese d’aria, il profilo aerodinamico del cofano, la linea del tetto ribassata (di 10 mm) e gli spoiler posteriori sul montante verticale .

Il tetto nero lucido è disponibile di serie sugli allestimenti Trailhawk and Summit Reserve, ed è possibile combinarlo con sette nuovi colori: Diamond Black, Bright White, Velvet red, Midnight Sky, Baltic Grey, Silver Zynith, Rocky Mountain.

Anche gli interni cambiano aspetto

I lussuosi interni di nuova generazione si sono evoluti e sono rifiniti con materiali di qualità e moderne dotazioni per il comfort. Nell’abitacolo sono state inserite delle nuove e più sottili bocchette del sistema di climatizzazione, una nuova consolle centrale e schermi digitali da 10,1 pollici per quadro strumenti digitale e radio touchscreen, nonché un esclusivo display interattivo da 10,25 pollici per il passeggero anteriore.

La nuova Jeep Grand Cherokee presenta inediti sedili anteriori regolabili in 16 posizioni. Nelle prime due file sono disponibili sedili riscaldati/ventilati, con tre livelli di configurazione. La consolle centrale presenta nuovi comandi e un vano portaoggetti ancora più spazioso, che può contenere due dispositivi e un caricabatterie wireless.

Novità assoluta la suite completa con luci a LED personalizzabili con impostazioni giorno/notte di serie sulla nuova Jeep Grand Cherokee 4xe e un sistema di illuminazione ambientale con possibilità di scelta tra cinque colori disponibili per la versione Overland e Summit Reserve.