La nuova imperdibile offerta Fiat: ricarica illimitata

Oggi è disponibile anche nella formula di noleggio a lungo termine pay per use Leasys Miles grazie all’offerta lanciata dalla Casa torinese con Leasys. Una proposta innovativa per quanto riguarda il panorama delle auto 100% elettriche, che consente all’utente di beneficiare della libertà di utilizzo della 500 elettrica, ma con un vantaggio che non ha eguali, ovvero le ricariche illimitate per tutta la durata del noleggio.

Il noleggio con ricariche illimitate

Spieghiamo meglio come funziona la nuova offerta legata alla 500 elettrica (una delle più vendute nel 2022). Noleggiando l’auto in pay per use, al vantaggio di una formula flessibile e conveniente, si aggiungono inclusi nel canone i servizi dedicati all’elettrico quali l’e-Mobility Card, la carta con la quale ricaricare i veicoli presso gli oltre 1.600 punti di ricarica convenzionati, e una Wallbox per la ricarica domestica.

Si tratta di un’offerta esclusiva per il mese di febbraio 2023, valida infatti sino al 28, che prevede ricariche illimitate per tutta la durata del noleggio (ovvero per 4 anni) e le colonnine di ricarica convenzionate possono essere facilmente individuate sul sito Leasys o sull’App Leasys Umove, selezionando la voce “punti di ricarica gratuiti”.

Nel dettaglio: cosa si paga

Per chi ha intenzione di conoscere nel dettaglio l’innovativa formula associata al noleggio della Nuova 500 elettrica, possiamo dire che prevede il pagamento di un canone fisso mensile di 299 euro per la durata di 48 mesi, con un anticipo di 3.900 euro.

I vantaggi inclusi sono parecchi: la manutenzione ordinaria e straordinaria, l’assistenza stradale 24 ore su 24 e le coperture assicurative (RCA, furto/incendio, riparazione danni). Ma non è tutto, perché si tratta anche della soluzione ideale per i clienti che fanno un uso contenuto della propria vettura. All’interno della somma prevista come canone mensile infatti sono compresi i primi 1.000 chilometri percorsi, mentre quelli in eccesso verranno poi conteggiati alla fine del noleggio, in base ai chilometri effettivamente percorsi, a un costo fisso di 0,21 euro per ogni km.

Una novità 100% green

Al pari con il concetto di transizione energetica, Stellantis e Leasys insieme hanno deciso di offrire le ricariche illimitate dell’auto elettrica ai loro clienti. La proposta conferma Leasys Miles una soluzione di mobilità molto apprezzata in chiave green.

Infatti, il nuovo piano per l’utilizzo di Fiat 500 in pay per use è indicato soprattutto – come abbiamo sottolineato in precedenza - per i clienti che utilizzano l’auto per pochi chilometri in ambito urbano, rendendo la mobilità elettrica ancora più accessibile e senza pensieri, grazie alla formula all-inclusive.

Non dimentichiamo che ci troviamo oggi nel bel mezzo delle operazioni volte alla trasformazione della mobilità e alla transizione energetica, in un contesto di crescente attenzione alla “conversione al green”, all’interno del quale il brand Fiat ha deciso di accelerare la sua strategia di elettrificazione, orientandosi verso un futuro sempre più sostenibile. E la nuova soluzione va in questa direzione.

Fiat si pone infatti come leader nella transizione energetica (insieme agli altri brand di Stellantis), con l’obiettivo di reinventare la mobilità urbana e renderla più sostenibile e accessibile.