La nuova ID.3 Volkswagen è pronta al debutto

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen Gli interni della nuova Volkswagen ID.3

La seconda generazione di Volkswagen ID.3 aprirà un nuovo capitolo nella storia di successo della gamma ID. 100% elettrica della Casa. Oggi sono più di mezzo milione i modelli ID. realizzati sulla base della piattaforma modulare elettrica MEB e consegnati ai clienti di tutto il mondo. Al momento la ID.3 è prodotta negli stabilimenti di Zwickau e Dresda in Germania.

La rete di produzione nel 2023 sarà ampliata per includere la principale fabbrica Volkswagen a Wolfsburg e soddisfare gli elevati livelli di domanda dei clienti interessati alla compatta elettrica.

Qualità, design e sostenibilità: la nuova ID.3

Come la Casa stessa dichiara, per la seconda generazione dell’elettrica ID.3, che sappiamo essere un’auto di grande successo per il brand Volkswagen, “il design è maturato e abbiamo aggiornato i materiali utilizzati negli interni”. Nella realizzazione della versione rinnovata, il team di sviluppo ha tenuto conto di differenti e importanti suggerimenti che sono stati forniti dai clienti, per poter poi migliorare il prodotto e ampliare l’equipaggiamento standard: “Le esigenze dei nostri clienti sono sempre al centro per noi. Ecco perché li ascoltiamo attentamente e ci concentriamo sull’adeguamento dei nostri prodotti alle loro esigenze”, ha dichiarato Imelda Labbé, Membro del Consiglio di Amministrazione del marchio Volkswagen per le Vendite, il Marketing e il Post-vendita.

Com’è fatta la seconda generazione dell’elettrica

La nuova ID.3 entrerà presto nel listino, è dotata del software di ultima generazione, che migliora le prestazioni del sistema ed è in grado di ricevere aggiornamenti over-the-air. Non è tutto, infatti l’equipaggiamento standard ha subito un importante aggiornamento per il 2023, e nella nuova variante della compatta elettrica include un display con una diagonale di 12 pollici (30,5 centimetri), un pavimento del bagagliaio rimovibile e una console centrale con due porta bicchieri. Tutti elementi di ultima generazione, che aumentano il comfort a bordo del veicolo e la sua versatilità.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen

L’esperienza di ricarica della nuova Volkswagen ID.3 è ancora più comoda e semplice per tutti, anche grazie alle funzioni come Plug & Charge e l’intelligente Electric Vehicle Route Planner di nuova concezione. La Casa Volkswagen ha usato l’ultima generazione di sistemi di assistenza completamente integrati nella ID.3, possiamo fare alcuni esempi: il primo riguarda l’Intelligent Travel Assist con Swarm Data e il secondo elemento di spicco è il Park Assist Plus con funzione Memory.

Kai Grünitz, Membro del Consiglio di Amministrazione del marchio Volkswagen Responsabile dello Sviluppo, ha dichiarato: “Parte della nostra missione in Casa Volkswagen è offrire tecnologie e innovazioni all’avanguardia su tutti i modelli, compresi i veicoli compatti, e la ID.3 ne è un esempio, in particolare quando si tratta di nuovi sistemi di comfort e assistenza: stiamo facendo il prossimo passo avanti sulla strada della guida altamente automatizzata con l’uso degli Swarm Data nell’evoluzione più recente del Travel Assist”.

Al momento non abbiamo altre informazioni riguarda la seconda generazione di ID.3, ma nei prossimi mesi la Casa ci svelerà tutte le versioni e i prezzi della gamma italiana, che debutterà – come abbiamo detto – nella primavera del 2023. A causa dell’elevato volume di ordini, i clienti che effettueranno l’ordine delle nuove versioni riceveranno la loro ID.3 a partire dal quarto trimestre del 2023.