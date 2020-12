Nuova Hyundai Tucson, design e tecnologia senza precedenti

editato in: da

Hyundai Tucson, le prime immagini del nuovo SUV

SangYup Lee, Head of Hyundai Global Design e Senior Vice President di Hyundai, ha presentato la Nuova Tucson, il SUV Hyundai che debutterà sul mercato nelle prossime settimane, la quarta generazione del modello best seller del brand.

Si tratta dell’auto che dal suo lancio nel 2004 è stata venduta in più di 7 milioni di unità a livello mondiale e che oggi sfoggia un nuovo look proiettato al futuro e robusto, che segue la nuova identità di design ‘Sensuous Sportiness’ del brand. In qualità di Head of Hyundai Global Design Center e Senior Vice President di Hyundai Motor Company, SangYup Lee è responsabile delle strategie di design del brand e della direzione nelle divisioni esterni, interni, colori e materiali.

Gli ultimi modelli Hyundai sono stati sviluppati seguendo l’identità stilistica ‘Sensuous Sportiness’ del brand. SangYup Lee dichiara: “Attualmente stiamo intraprendendo un emozionante percorso per il quale stiamo rivisitando il design di molti dei nostri modelli seguendo la nostra identità stilistica, chiamata ‘Sensuous Sportiness’. Quest’ultima è caratterizzata dall’armonia di quattro elementi fondamentali: proporzioni, architettura, stile e tecnologia. Il nostro obiettivo è quello di elevare il valore emozionale dei nostri prodotti attraverso un design innovativo”.

Secondo SangYup Lee Nuova Tucson è un pioniere, non solo per Hyundai, ma per tutti i SUV del segmento C, poiché offre un’esperienza di design avanzata in combinazione a una tecnologia all’avanguardia, entrambi mancanti in questa categoria. Tutto ciò rende Tucson un trendsetter e non un seguace. Siamo convinti che la sua originalità senza precedenti offra un valore stilistico unico e speciale al mercato C-SUV.

Nuova Tucson per Hyundai rappresenta un’importante pietra miliare nella storia del design del marchio, fungendo da punto di riferimento per tutti i modelli futuri. Sottolinea la nostra visione su come le automobili di oggi debbano essere progettate e vissute: non come dei concept, ma bensì come dei veicoli di produzione. Rappresenta una rivoluzione per il design di Hyundai, e reinventa l’immagine delle auto familiari.

Sul frontale sono state implementate le Parametric Jewel Hidden Lights, un’innovazione di design che incorpora la tecnologia all’avanguardia per le luci all’interno della calandra parametrica di Tucson con un motivo che ricorda i gioielli. Vediamo infine cosa ha detto SangYup Lee sui principali elementi del design interno di Nuova Tucson: “Poiché molto spesso il traffico rappresenta una fonte di stress per i guidatori, abbiamo cercato di progettare l’ambiente interno per massimizzare il comfort e il relax. Per lo sviluppo del design interno abbiamo preso ispirazione dal senso di serenità trasmesso dallo scorrere di grandi cascate”.

Lo spazio interno è il luogo in cui l’utente può interagire con estrema naturalezza con gli spazi e la tecnologia futuristica. È un’ambiente molto speciale. Hyundai ha creato una vista innovativa e confortevole dal sedile del conducente, applicando una pellicola antiriflesso che impedisce allo schermo di essere specchiato sul parabrezza di notte. Nuova Tucson (abbiamo visto di recente le prime immagini) è la quarta generazione del modello best-seller di Hyundai ed è anche il primo SUV Hyundai a essere sviluppato secondo la nuova identità stilistica ‘Sensuous Sportiness’ del brand. L’auto offre la più elettrificata gamma di motorizzazioni, con la versione full hybrid, plug-in hybrid, e mild-hybrid a 48 volt abbinata a propulsori benzina e diesel.