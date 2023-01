Nuova Hyundai Kona: più spaziosa e tecnologica che mai

Fonte: ufficio stampa Annunciata a dicembre, la Nuova Kona inizia a mostrarsi in veste ufficiale. Il SUV compatto sudcoreano sarà presentato ufficialmente a marzo

Più ampio e versatile. Ma anche decisamente più tecnologico e più sicuro in qualunque condizione di utilizzo. La seconda generazione di Hyundai Kona continua a svelarsi pian piano, una foto e un’anticipazione alla volta, fino al lancio ufficiale sul mercato previsto per il prossimo mese di marzo.

Dopo la prima apparizione risalente allo scorso dicembre, il SUV compatto del produttore automobilistico sudcoreano torna a farsi vedere in foto. La stessa Hyundai ha infatti diffuso quelle che possiamo considerare le prime foto ufficiali della Nuova Kona, oltre a dettagli e informazioni sulle motorizzazioni, gli allestimenti e i sistemi di sicurezza e assistenza alla guida. Un antipasto piuttosto ricco, dunque, anche se è da prendere con le pinze: alcuni dei modelli anticipati da Hyundai arriveranno solamente sul mercato sudcoreano.

Tutta nuova, dentro e fuori

Basta uno sguardo alle immagini diffuse dalla Casa sudcoreana per accorgersi dei tanti elementi che distinguono la Kona di prima e seconda generazione. La Seamless Horizon Lamp “firma” la parte frontale e posteriore dell’auto, con una striscia LED che attraversa orizzontalmente il cofano anteriore e posteriore e dona un look aggressivo al SUV compatto. I passaruota robusti integrano i gruppi ottici e hanno rivestimenti neri a contrasto.

Le novità maggiori, però, si registrano all’interno dell’abitacolo. La maggior lunghezza (435 centimetri) e il passo più lungo (di 60 millimetri) permettono di distribuire in maniera migliore gli spazi tra i passeggeri. Nella parte posteriore ci sono 77 millimetri in più per le gambe e 11 millimetri in più in altezza, con 140 centimetri di spazio per le spalle. L’impiego di sedili più sottili permette di recuperare ulteriore spazio da dedicare ai passeggeri, che potranno così affrontare in maniera comoda qualunque viaggio.

Motori per tutti i gusti

Le motorizzazioni di Nuova Hyundai Kona sono, molto probabilmente, la novità più interessante e attesa rispetto alla precedente versione. Il SUV compatto del marchio sudcoreano sarà infatti disponibile in versione endotermica, in versione plug-in hybrid e in versione 100% elettrica. Una gamma di motori ricca e variegata, insomma, capace di accontentare le esigenze più disparate.

Al momento, però, le motorizzazioni annunciate sembrano essere destinate al solo mercato domestico. Gli automobilisti sudcoreani potranno scegliere tra due motorizzazioni endotermiche (una 1.6 T-GDi e una 2.0L Atkinson) e una versione con powertrain ibrido (benzina a iniezione diretta ed elettrico) con una potenza complessiva di 141 cavalli.

Ulteriori dettagli tecnici – incluse le caratteristiche del motore elettrico e delle motorizzazioni destinate ai mercati internazionali – saranno diffuse nel prossimo mese di marzo.

Tanta tecnologia a bordo: i sistemi di assistenza alla guida di Nuova Kona

La plancia è dominata da due display da 12,3 pollici, che permettono a guidatore e passeggero di avere tutte le informazioni relative alla guida e all’infotainmento. L’interfaccia, pulita e intuitiva, consente di recuperare facilmente informazioni sul viaggio in corso o di interagire con il sistema di infotainment Hyundai. Sincronizzando la Nuova Kona con lo smartphone, invece, sarà possibile gestire diverse funzioni dell’auto direttamente attraverso l’app Hyundai.

Grande passo in avanti anche sul fronte delle funzioni smart e dei sistemi di assistenza alla guida. La Nuova Kona offre, tra gli altri, il Forward Collision-Avoidance Assist (FCA), il Lane Keeping Assist (LKA), il Blind-Spot Collision Avoidance Assist (BCA), il Safe Exit Warning (SEW), l’Intelligent Speed Limit Assist (ISLA), il Driver Attention Warning (DAW), il Blind-spot View Monitor (BVM) e l’High Beam Assist (HBA). Tutte funzionalità che migliorano il comfort di guida e rendono più sicuri i viaggi.