Nuova Hyundai i20: tre novità la rendono unica

Hyundai i20, al Salone di Ginevra la nuova generazione

Hyundai svela le tre caratteristiche vincenti della Nuova i20, novità inedite in termini di infotainment, connettività e sicurezza, che rendono l’auto unica nel suo segmento. Siamo arrivati alla terza generazione di uno dei modelli più venduti e amati dalla clientela nella storia del brand.

In quest’occasione la Casa ha voluto puntare in alto e equipaggiare la vettura di successo con pacchetti di sicurezza e connettività tra i più completi, così Hyundai stabilisce nuovi standard di riferimento nella categoria. Si tratta inoltre della prima auto in Europa a interpretare la nuova cifra stilistica ‘Sensuous Sportiness’, si distingue mostrando un design dinamico e completamente rivoluzionato.

Uno dei nuovi punti di forza della Nuova Hyundai i20 è il pacchetto di sicurezza più completo del segmento, possiede infatti i più avanzati sistemi di sicurezza attiva e di guida assistita, l’auto rispetta i più elevati standard di sicurezza europei grazie a sistemi come la Frenata Automatica di Emergenza con Riconoscimento Veicoli, Pedoni e Cicli (FCA) e il Rilevamento della Stanchezza del Conducente (DAW) comprensivo di Avviso di Ripartenza (LDVA).

La frenata autonoma è migliorata e oggi è in grado di captare la presenza anche di pedoni e ciclisti, e non solo di veicoli, per avvisare il conducente in caso di pericolo e frenare automaticamente. Il Rilevamento della Stanchezza monitora alcuni segnali rilevando l’affaticamento del guidatore per prevenire eventuali rischi. Nel caso di anomalie infatti il sistema emette un allarme acustico e un messaggio sul quadro strumenti che consiglia al guidatore di fare una pausa.

Secondo nuovo punto di forza della Nuova Hyundai i20 sono le inedite funzionalità di infotainment, come display touchscreen centrale da 10.25” e sistema audio premium Bose. Lo schermo tattile supera i 10 pollici ed è il più grande della categoria. Il touchscreen offre anche la funzionalità split-screen per il multitasking. Si tratta inoltre del primo modello Hyundai in Europa con sistema audio premium Bose. Su tutta l’auto sono stati posizionati in maniera strategica ben otto altoparlanti, tra cui un subwoofer, l’esperienza di ascolto ha una qualità altissima.

Ultima novità di Nuova i20 (non per importanza) è la connettività senza fili, Apple Carplay e Android Auto, per la prima volta sono offerti in modalità wireless dando la possibilità agli occupanti di sfruttare le funzionalità dei loro smartphone in modo ancora più comodo e immediato. Nella consolle centrale è stata inserita una base per la ricarica wireless per smartphone, che consente passeggeri di caricare i dispositivi senza cavi.