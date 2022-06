La nuova hypercar nata dalla Formula 1: ha più di 1.000 cavalli

Mercedes presenta l’esclusiva hypercar con trazione ibrida E PERFORMANCE e potenza totale che supera i 1.000 CV, un mezzo straordinario, che si ispira alle auto da corsa. Il marchio AMG della Casa nasce nel lontano 1967 e oggi compie quindi 55 anni: in occasione di questo anniversario importante, il brand di auto sportive ad alte prestazioni lancia un veicolo mai visto prima.

Nasce la Mercedes-AMG ONE

Una nuova due posti supersportiva realizzata dalla divisione “dei bolidi” AMG, che passa dai circuiti di gara alla strada e per la prima volta a livello mondiale trasferisce la più moderna ed efficiente tecnologia ibrida di Formula 1 dalle corse alla guida quotidiana. Un nuovo modello ibrido che, con il suo motore a combustione interna e quattro motori elettrici, eroga 782 kW (1.063 CV) di potenza complessiva e raggiunge la velocità massima di 352 km/h (limitata). La fase di sviluppo è stata seguita da Mercedes con l’aiuto degli esperti di Formula 1 di Mercedes-AMG High Performance Powertrains di Brixworth. La Mercedes-AMG ONE potrà essere vista in azione per la prima volta al Festival of Speed di Goodwood, dal 23 al 26 giugno 2022.

Non solo la trazione ibrida E PERFORMANCE di Formula 1, anche il resto della tecnologia è ereditata direttamente dal motorsport: monoscocca e carrozzeria in carbonio, power unit/unità del cambio, aerodinamica attiva e sospensioni push-rod. Con la sua complessa tecnologia l’auto offre ancora di più di una monoposto di Formula 1.

Philipp Schiemer, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mercedes-AMG GmbH, dichiara: “Con la Mercedes-AMG ONE abbiamo fatto quasi l’impossibile. Le sfide tecniche del rendere una moderna catena cinematica di Formula 1 adatta all’utilizzo quotidiano su strada hanno spinto ai limiti. Superata la fase di sviluppo, in molti probabilmente pensavano che il progetto sarebbe stato impossibile da realizzare. Invece, i team di Affalterbach e in UK non hanno mai smesso di crederci. Per questo nutro il massimo rispetto per tutti coloro che hanno preso parte al progetto e sono orgoglioso del loro lavoro”.

Il motore ibrido e la potenza estrema della nuova Mercedes-AMG

La trazione ibrida E PERFORMANCE di Mercedes-AMG ONE proviene dalla Formula 1 ed è stata realizzata in stretta collaborazione con gli esperti di Mercedes-AMG High Performance Powertrains di Brixworth. Sono stati uniti insieme un motore turbo ibrido a combustione interna e quattro motori elettrici, in cui tutti i componenti sono integrati e connessi tra loro in modo intelligente.

Il V6 ibrido a benzina da 1,6 litri con sovralimentazione a singolo turbo supportata elettricamente, vanta la stessa tecnologia dell’attuale catena cinematica di Formula 1. Il propulsore, montato in posizione centrale davanti all’asse posteriore, raggiunge gli 11.000 giri/min. Per durare più a lungo e per poter usare la benzina Super plus che possiamo trovare normalmente disponibile in commercio (al posto del carburante da gara), resta comunque – intenzionalmente – al di sotto del regime massimo di rotazione permesso in Formula 1.

Il propulsore ad alti regimi (la potenza è il biglietto da visita di AMG) è affiancato da un turbocompressore hi-tech, a turbina dei gas di scarico e la turbina del compressore sono separate e collegate tra loro da un albero. È così che si può montare il turbocompressore più in basso. Su quest’albero si trova un motore elettrico da circa 90 kW che aziona l’albero del turbocompressore, facendo accelerare la girante del compressore fino a 100.000 giri/min prima che il flusso dei gas di scarico subentri nell’azionamento. Una vera hypercar da corsa, che potrà essere guidata su strada.