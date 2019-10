Nuova Honda Jazz, protagonista del processo di elettrificazione

editato in: da

Honda Jazz: svelata la nuova generazione

Honda lancia la nuova generazione della popolare compatta del segmento B, auto dal comfort eccezionale, dinamiche di guida uniche nel suo genere, dotazioni tecnologiche all’avanguardia e avanzati sistemi di sicurezza alla guida.

La nuova Honda Jazz introduce nel mercato i vantaggi della tecnologia ibrida, sia in termini di efficienza che di prestazioni, e accelera l’obiettivo della Casa Giapponese di elettrificare i modelli più importanti della gamma entro il 2022. Si tratta della prima vettura di Honda in Europa a prevedere lo speciale logo e:HEV. Sulla gamma Jazz è prevista anche una versione crossover, la Crosstar. Sarà disponibile anch’essa con propulsore ibrido e vanterà le stesse dotazioni interne della versione standard.

La nuova Honda Jazz presenta un design esterno unico, la scelta di linee essenziali e senza soluzione di continuità definirà sempre di più i modelli futuri di Honda. Linee nette e naturali scolpiscono orizzontalmente le fiancate dell’auto, migliorandone l’aspetto estetico. Le fiancate danno anche maggiore risalto al paraurti posteriore ed ai passaruota. Il design posteriore è impreziosito dall’elegante layout del gruppo ottico orizzontale, completamente ridisegnato, e dallo spoiler sul tetto.

Per la prima volta in Europa, la nuova Honda Jazz sarà disponibile soltanto in modalità ibrida, con un propulsore a due motori in grado di garantire un mix di elevate prestazioni e consumi eccezionali. Il sistema offre una sensazione di guida fluida, reattiva e diretta. La tecnologia avanzata di Infotainment a bordo presenta connettività ultra-avanzata e hotspot WiFi integrato. La nuova interfaccia con schermo a LED touchscreen ha una fruibilità semplice, con controlli a scorrimento.

Per quanto riguarda gli interni della nuovissima Jazz, il livello di comfort è senza pari nel suo segmento, linee pulite, una plancia facile da usare, l’ampio bracciolo della consolle centrale è un ulteriore elemento che denota un abitacolo da vettura di segmento superiore. I nuovi sedili anteriori sono dotati di un supporto con una nuova struttura che evita l’affaticamento nei lunghi viaggi.

Le precedenti generazioni di Honda Jazz sono state apprezzate anche per l’abbondante spazio a bordo, caratteristica presente anche sul nuovo modello, attraverso un’intelligente progettazione dei componenti del propulsore ibrido. Honda ha realizzato e inserito sulla nuova vettura la più completa serie di dotazioni di sicurezza e aiuto alla guida.

La tecnologia Honda Sensing è stata rinnovata mediante l’applicazione di una telecamera di ultima generazione, più ampia e HD, che sostituisce la precedente serie di telecamere e radar. Tale uso consente di migliorare la visione del contesto ambientale attorno all’auto, compreso il riconoscimento di banchine senza cordoli o della segnaletica orizzontale. Il nuovo sistema di telecamere integra anche l’Adaptive Cruise Control per seguire il traffico anche a bassa velocità e in condizioni di congestione applicando il sistema di mantenimento della corsia per una maggiore sicurezza in tutti i contesti stradali. Le vendite della nuova Honda Jazz in Europa avranno inizio a partire dalla metà del 2020.