Nuova Honda Jazz: c’è una prima novità assoluta

Honda Jazz diventa ibrida, i prezzi in Italia

Sulla nuova gamma Jazz e:HEV è di serie l’esclusivo airbag centrale anteriore, una nuova tecnologia che fa parte di differenti modifiche apportate per ridurre la probabilità di lesioni alla testa e al torace dei passeggeri in caso di impatto laterale.

Il sistema è completato da tecnologie di sicurezza attive e passive sviluppate da Honda, tra cui quella ACE per la carrozzeria e il pacchetto Honda SENSING per la guida assistita. La Casa si contraddistingue nuovamente per i livelli di sicurezza eccezionali garantiti di serie. La nuova Jazz è la prima auto in Europa del suo segmento con il nuovo airbag centrale anteriore.

L’auto è dotata di 10 airbag, tra cui il nuovo centrale anteriore, nascosto nello schienale del guidatore. In caso di attivazione, va a riempire lo spazio tra i due sedili anteriori riducendo l’impatto diretto tra il guidatore e il passeggero. L’airbag sfrutta tre ancoraggi che ne guidano l’apertura in modo da avvolgere lateralmente il guidatore; il team di ingegneri ha sviluppato l’unità inserendola nell’imbottitura superiore del sedile anteriore.

Il nuovo airbag agisce insieme ad altre due funzioni, i pretensionatori delle cinture di sicurezza del guidatore e del passeggero intervengono per ridurre il movimento laterale e sono supportati dal bracciolo centrale, sollevato rispetto alla generazione precedente. Una nuova progettazione in grado di ridurre gli infortuni alla testa fino all’85% in caso di urto alla fiancata contigua, e fino al 98% se l’urto interessa la fiancata opposta.

La nuova Honda Jazz presenta altre novità, tra cui il sistema di airbag i-side dei sedili posteriori, un unico airbag a doppia struttura, installato nell’imbottitura delle sedute posteriori, che si attiva per proteggere i passeggeri dall’impatto contro la portiera e il montante posteriore in caso di collisione laterale. La forma compatta di questo airbag ha permesso inoltre di mantenere gli esclusivi Sedili Magici anche su questa nuova generazione di Jazz.

Takeki Tanaka, Large Project Leader di Honda, ha dichiarato: “Quando sviluppiamo una nuova auto, i nostri progettisti tengono nella massima considerazione l’obiettivo della sicurezza, abbiamo riprogettato la nuova generazione di Jazz e questo ci ha permesso di integrare nuove e avanzate tecnologie strutturali e funzioni di sicurezza passiva di ultima generazione. Il risultato finale garantisce una protezione realmente eccezionale in una varietà molto ampia di incidenti stradali. A ciò si aggiunge un pacchetto completo di soluzioni di sicurezza e di assistenza alla guida, di serie su tutta la gamma. Per questi motivi, siamo certi che la nuovissima Jazz rimanga una delle auto più sicure sul mercato”.

Honda Jazz presenta anche un sistema di airbag SRS davanti al ginocchio del guidatore, che diminuisce l’impatto sugli arti inferiori e contribuisce a migliorare la protezione anche di testa e torace. Il sistema ACE (Advanced Compatibility Engineering, progettazione a compatibilità avanzata) è un’altra nuova tecnologia sviluppata da Honda per offrire prestazioni di sicurezza passiva eccellenti e migliorare la sicurezza. Questo sistema protegge l’auto e i suoi passeggeri e riduce anche l’energia trasmessa all’altro veicolo.

La nuova Honda Jazz presenta un inedito pacchetto di soluzioni di sicurezza attiva e di assistenza alla guida Honda SENSING. Una nuova telecamera grandangolare ad alta definizione sostituisce la telecamera multifunzione e il sistema di sensori della precedente generazione. L’auto sa riconoscere una gamma maggiore di caratteristiche del manto stradale e del traffico, rileva molti altri elementi come l’approssimarsi di un veicolo in direzione opposta, il superamento della carreggiata senza aver attivato l’indicatore di direzione e la lettura della segnaletica stradale. Un sistema eccezionale.