La più esaltante Honda Civic Type R di sempre

Fonte: Ufficio Stampa Honda Svelata la nuova Honda Civic Type R.

Honda svela la nuova Civic Type R, l’ultima generazione di un modello che si basa su 25 anni di prestazioni straordinarie: progettata per offrire la più esaltante esperienza di guida della storia.

La nuova Honda Civic Type R ha già stabilito il record sul giro per una berlina a trazione anteriore: il primato è stato raggiunto sul mitico circuito giapponese di Suzuka. Durante il lavoro di sviluppo, gli ingegneri della Casa nipponica hanno perfezionato nei minimi dettagli ogni aspetto del nuovo modello, incluso l’innovativo design, fondamentale per migliorare le performance aerodinamiche della vettura. I componenti leggeri e le migliorie al propulsore hanno fatto il resto, dando diva alla Civic Type R più potente e reattiva mai vista fino ad ora.

Nuova Honda Civic Type R: più sportiva che mai

Il design della nuova Typer R si basa su quello dell’elettrica Civic e:HEV, modello da poco presentato dall’azienda giapponese. La sportiva si presenta più bassa e più larga, così da migliorare ulteriormente una linea già elegante e sportiva. I passaruote sporgono dai cerchi in lega neri opachi da 19 pollici, completati dagli pneumatici Michelin Pilot 4S.

Gli ingegneri, nel corso della fase di sviluppo, hanno lavorato per creare la Ultimate Sports 2.0, la massima espressione di una vettura ad alte prestazioni con motore e trazione anteriore. Il design è stato concepito per trasmettere un senso di unità, con gli elementi perfettamente integrati.

Il nuovo design realizzato dagli sviluppatori della Casa nipponica che ha stretto un accordo con Sony per le auto elettriche, ha permesso di apportare miglioramenti in termini di aerodinamica: l’ampia calandra, per esempio, massimizza il flusso d’aria verso il motore, lavorando in sinergia con il nuovo cofano sottile.

Lo spoiler, caratterizzato da un design “flessibile”, contribuisce a generare maggiore deportanza ed è stato angolato verso il retro: questa soluzione serve a eliminare la resistenza all’aria. Rinnovati anche gli interni: l’abitacolo mantiene sempre elevati gli standard di comfort, raffinatezza e praticità della Civic e:HEV già presente nel listino Honda, aggiungendo alcuni dettagli e caratteristiche dall’animo sportivo, come le finiture rosse tipiche della Type R.

Design, motore e colorazioni della nuova Civic Type R

La posizione di guida e il cofano sono ribassati: questo serve a conferire una visibilità migliore, riducendo al tempo stesso gli angoli ciechi e i riflessi di luce. I sedili anteriori sono sportivi con un rivestimento in pelle scamosciata che garantisce un supporto posturale straordinario e una grande manovrabilità sia in pista che durante i viaggi più lunghi.

Fonte: Ufficio Stampa Honda

Storicamente famosa per i suoi propulsori potenti, la nuova Type R presenta un’evoluzione del motore Type-R 17YM che permette di sviluppare una guida ancora più veloce, coinvolgente e sicura. Tra le modifiche apportate si segnalano: il turbocompressore con un alloggiamento compatto che migliora l’efficienza dell’unità e l’ottimizzazione della turbina nel numero e nella forma delle pale per aumentare la potenza e migliorare il flusso d’aria attraverso il turbo.

La nuova Honda Civic Type R sarà disponibile a partire dal prossimo anno: le prime consegne in Europa sono previste per l’inizio del 2023. Le colorazioni disponibili oltre allo storico Championship White amatissimo dagli appassionati della Honda Type R, includono anche il Rallye Red, il Racing Blue Pearl, il Crystal Black e il Sonic Grey.