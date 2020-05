La nuova Golf 8 nei concessionari Volkswagen

editato in: da

Nuova Golf 8, svelata l’ultima generazione

In questi moltissimi anni Volkswagen Golf si è guadagnato un posto ottimale nel mercato auto, vendendo oltre 35 milioni di esemplari, di cui 2.5 in Italia, e oggi si reinventa per l’ottava volta. La nuova Golf 8 è uno dei modelli più innovativi della classe, ma anche una delle vetture più moderne in assoluto.

Dalla prima generazione, quest’auto VW è sempre stata in grado di conciliare una grande praticità nell’uso quotidiano con un design pulito e preciso. La nuova Golf 8 prosegue lungo questa strada. Mostra una nuova architettura interna digitale, in grado di offrire un’inedita dimensione nell’interfaccia di comando, la guida assistita è possibile fino a una velocità di 210 km/h. All’ampia offerta di alimentazioni, si aggiunge il mild-hybrid a 48 V.

È stata ampliata anche la gamma degli equipaggiamenti di serie della Golf 8, sono state aggiunte dotazioni avanzate, tra cui l’assistenza per il mantenimento della corsia Lane Assist, il sistema di controllo perimetrale Front Assist con funzione di frenata di emergenza City e rilevamento dei pedoni, un nuovo sistema di assistenza alla svolta, Car2X, il Digital Cockpit, un inedito sistema di infotainment online, il volante multifunzione, la chiusura centralizzata senza chiave Keyless Go, luci anteriori e posteriori a LED.

La gamma italiana della nuova Golf 8 è composta da due allestimenti, Life e Style, e tre alimentazioni: benzina, Diesel e mild-hybrid. La dotazione di serie è straordinariamente ricca e, in occasione del lancio sul mercato, viene offerto anche il pacchetto gratuito composto da navigatore Discover Pro con schermo touch da 10.25 pollici, comandi vocali naturali Natural Voice Control e Wireless App-Connect. La variante Style arricchisce l’equipaggiamento con cerchi in lega Belmont da 17 pollici, fari anteriori IQ.LIGHT LED Performance, climatizzatore automatico Climatronic a 3 zone, Ambient Light interno a 32 colori, sedile guidatore ergoActive a 14 vie, rivestimenti in ArtVelours, Light & Vision Pack e Travel Assist 2.0.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, quelle alimentate a benzina oggi sono il 1.5 TSI EVO ACT 130 CV con sistema di gestione intelligente dei cilindri e il 1.0 TSI EVO 110 CV, quest’ultimo rappresenta l’accesso alla gamma con un listino da 25.750 €. Entrambi sono dotati delle tecnologie più avanzate, che li rendono brillanti e molto efficienti. Il Diesel in gamma invece è il 2.0 TDI SCR con twin dosing, la doppia iniezione di AdBlue che riduce le emissioni, in due livelli di potenza, da 115 o 150 CV.

Con la nuova Golf 8 1.5 eTSI EVO ACT 150 CV DSG, fa il suo esordio la tecnologia mild-hybrid a 48 V, che apporta degli evidenti vantaggi come la riduzione dei consumi di circa il 10% rispetto al modello a sola combustione interna e prestazioni particolarmente agili e confortevoli in fase di partenza. Entro la fine del 2020 sarà completato il lancio di tutti i motori e la gamma della nuova Golf 8 vedrà quattro allestimenti, versioni sportive e potenze comprese tra 90 e oltre 300 CV. Per la prima volta offrirà otto diverse motorizzazioni, tra cui la TGI alimentata a gas metano e cinque versioni ibride.