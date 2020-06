Golf 8 R-Line con assetto sportivo e sterzo progressivo

editato in: da

Volkswagwen, Casa automobilistica tedesca, ha ampliato l’offerta della Golf 8 introducendo al listino l’allestimento più sportivo R-Line e il motore turbo a benzina 1.5 TSI EVO ACT da 150 CV, associato al cambio manuale a 6 rapporti.

L’auto è caratterizzata da un look più sportivo e grintoso sia all’interno che all’esterno. L’interno presenta toni scuri, spiccano sedili contenitivi con appoggiatesta integrati rivestiti in tessuto e microfibra ArtVelours, pomello della leva del cambio in alluminio, volante sportivo rivestito in pelle traforata con comandi multifunzione touch, cuciture in contrasto specifiche, grafiche sportive per il Digital Cockpit, pedaliera e poggiapiedi in acciaio inox spazzolato.

L’esterno si caratterizza con i paraurti anteriore e posteriore specifici, le minigonne laterali in nero lucido, i cerchi in lega da 17 pollici, i vetri oscurati e il diffusore posteriore, elementi estetici che ne rendono l’aspetto muscoloso e dinamico, da vera sportiva.

Di serie, questa versione è dotata anche di un assetto sportivo dedicato abbassato a 15 millimetri, rispetto alla configurazione classica che vediamo sulla nuova Volkswagen Golf 8. Lo sterzo progressivo permette un rapporto più diretto al centro e con due soli giri del volante da una battuta all’altra. E’ presente anche un software di gestione con nuovi algoritmi, che permette di ottimizzare la prontezza di risposta nei cambi di direzione.

In aggiunta alle tante dotazioni specifiche, la nuova Golf 8 R-Line è dotata, tra gli altri, di fari a LED anteriori e posteriori, Ambient Light interno ed esterno, climatizzatore automatico Climstronic, cruise control adattivo ACC, sistema di controllo perimetrale Front Assist con funzione di frenata di emergenza City e sistema di protezione predittivo dei pedoni, assistente al mantenimento di corsia Lane Assist, Car2X, sensori di parcheggio anteriori e posteriori Park Pilot, strumentazione digitale Digital Cockpit da 10,25 pollici con grafiche sportive R-Line, accensione senza chiavi Keyless Go e Driving Profile Selection.

Nella gamma della Golf 8, è compreso il nuovo motore turbo benzina 1.5 TSI EVO ACT da 150 CV tra 5.000 e 6.000 giri al minuto e 250 Nm di coppia (tra i 1.500 e i 3.500 giri al minuto). Le prestazioni dell’auto sono elevate, lo dimostrano lo scatto da 0 a 100 km/h in 0,85 secondi e la velocità massima di 224 km/h. La nuova Golf 8 R-Line è già disponibile nelle concessionarie, con un listino prezzi a partire da 29.500 euro.