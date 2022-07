Nuova gamma per la city car elettrica più venduta in Europa

Fonte: Ufficio Stampa Renault ZOE, le nuove versioni a listino

È lei l’auto elettrica più venduta in Europa nell’ultimo decennio, con circa 380.000 unità immatricolate a fine maggio 2022: Renault ZOE. Il successo dell’auto è cresciuto anno dopo anno. La city car ha raggiunto traguardi molto importanti, e lo deve a una tecnologia sempre aggiornata, integrata in un design che ha continuato a evolvere, conquistando sempre più automobilisti.

La nuova gamma Renault ZOE per il 2022

L’auto elettrica di successo quest’anno viene presentata in tre nuove versioni: Equilibre, Evolution, Iconic.

A partire dall’allestimento Equilibre, il veicolo è dotato di Active Emergency Brake System (Sistema di Frenata di Emergenza Attiva) e di caricatore di bordo AC da 22 kW, che permette alla piccola elettrica più venduta Renault ZOE di ricaricarsi fino a tre volte più velocemente dei concorrenti alle infrastrutture di ricarica più diffuse in Italia.

La variante Equilibre è dotata inoltre di Hands free card, climatizzatore manuale, driver display digitale da 10” e display centrale multimediale da 7” con funzione Smartphone Replication (compatibile con Apple CarPlay ed Android Auto) e di quattro altoparlanti. All’esterno, nella parte posteriore, vediamo per la prima volta il nome ZOE con la “E” dorata e un badge E-Tech electric visibile in basso a destra del bagagliaio. Nuova Renault ZOE Equilibre è disponibile con un prezzo di listino chiavi in mano a partire da 33.400 euro.

Si passa poi al livello successivo di allestimento, chiamato Evolution, che di serie è dotato del sistema di riconoscimento della segnaletica stradale, oltre al sistema di allerta di superamento della linea di corsia e assistenza al mantenimento della corsia. Per garantire ai conducenti della nuova Renault ZOE elettrica il maggior comfort a bordo, la Casa ha aggiunto anche i sensori di parcheggio posteriori e il climatizzatore automatico. Il display multimediale da 7” è dotato di sistema di navigazione e funzione Smartphone Replication. Dando uno sguardo all’esterno della vettura, notiamo la shark antenna e i cerchi in lega da 16” Eridis diamantati, elementi particolari che caratterizzano lo stile della nuova versione della gamma Model Year 2022. Nuova ZOE Evolution è disponibile a partire da 35.000 euro chiavi in mano.

Fonte: Ufficio Stampa

La nuova versione top di gamma di Renault ZOE

La nuova versione alto di gamma dell’elettrica di successo è denominata Iconic. Il brand ha dotato la sua elettrica di nuovi cerchi da 17” arricchiti da dettagli dorati Warm Titanium. Finiture Warm Titanium caratterizzano anche la griglia della calandra, i profili dei fari fendinebbia e i nuovi stripping laterali dalla trama inedita. Guardando l’abitacolo dell’auto, è possibile vedere che la nuova ZOE Iconic è dotata di nuove sellerie in TEP e tessuto riciclato che riprendono il motivo dello stripping laterale esterno. Le bordature laterali dorate dei sedili anteriori ne evidenziano la forma. Il sistema multimediale per questa versione speciale viene proposto con display da 9,3”, navigazione integrata e Smartphone Replication. La nuova ZOE Iconic per il 2022 è disponibile con prezzi di listino che partono da 37.000 euro chiavi in mano.

La Casa è orgogliosa di presentare la gamma totalmente rinnovata della sua elettrica di maggiore successo, che ormi da un decennio conquista la clientela di tutta Europa, con numeri di immatricolazioni da primato.