La nuova fuoristrada di Jeep è anche ibrida plug-in

Jeep Wrangler: in anteprima l’allestimento Mopar 100% street legal

La nuova Jeep Wrangler sarà disponibile in Europa, Cina e Stati Uniti entro i primi mesi del prossimo anno, è stata preceduta dai modelli Jeep Renegade 4xe e Compass 4xe, presentati in anteprima mondiale a Ginevra lo scorso anno e già presenti negli showroom Jeep italiani da questa estate.

Grazie al propulsore ibrido plug-in con un’autonomia fino a 25 miglia (secondo il ciclo di omologazione americano) nella guida in full electric a zero emissioni, Jeep Wrangler 4xe è l’auto ideale per l’uso quotidiano in città. Si conferma inoltre il fuoristrada Jeep più ecologico e abile nelle avventure off-road, premiato lo scorso anno come il migliore, a cui aggiunge tutto il piacere della guida open-air.

Jeep offrirà opzioni elettrificate su tutti i modelli nei prossimi anni, rafforzando l’impegno a diventare leader nelle tecnologie ecocompatibili. I modelli della Casa elettrificati saranno contraddistinti dal badge 4xe e saranno i più efficienti e sostenibili di sempre.

Christian Meunier, Global President of Jeep Brand – FCA, ha dichiarato: “I modelli Jeep 4xe saranno i più efficienti e sostenibili di sempre e saranno i veicoli dalle migliori capacità 4×4 che il brand abbia mai prodotto. Il nostro impegno è quello di rendere Jeep il marchio di SUV più ‘green’. L’elettrificazione della gamma permetterà ai clienti di viaggiare in full electric negli spostamenti quotidiani in città, di godere di un’esperienza di guida su strada efficiente e divertente e di disporre di capacità off-road ulteriormente migliorate in un silenzio quasi assoluto”.

Il sistema di propulsione di Jeep Wrangler 4xe offre un’esperienza su strada e in fuoristrada unica, troviamo due motori elettrici, un pacco batteria ad alta tensione, un motore turbocompresso I-4 da 2,0 litri high-tech e una collaudata trasmissione automatica TorqueFlite a otto marce. Nel complesso il sistema eroga 375 CV di potenza e 637 Nm di coppia, possiamo definirlo il sistema di propulsione più avanzato mai sviluppato per questa vettura, in grado di ottimizzare l’efficienza e eliminare l’ansia da autonomia.

Il sistema è dotato anche di funzionalità Start-Stop per ridurre i consumi. I veicoli Jeep sono stati i primi equipaggiati con sistema di trazione integrale automatica full time, scatola di rinvio con rapporto di riduzione 4:1 e sistema di disconnessione elettronica della barra stabilizzatrice. L’integrazione dell’elettrificazione nella sua gamma rappresenta una vera e propria evoluzione naturale.

La Jeep Wrangler 4xe sarà commercializzata nei mercati globali e dotata di sistemi di ricarica specifici per le diverse regioni. Sarà prodotta presso lo stabilimento Toledo Assembly Complex di FCA a Toledo, nell’Ohio (Stati Uniti).