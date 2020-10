Nuova Fiat Tipo Cross: il crossover che mancava

editato in: da

Tipo Cross, il nuovo family crossover di Fiat: come è fatta

Fiat Tipo, una delle icone che tutti conosciamo, oggi è stata rinnovata; un restyling completo della gamma, design più accattivante, più giovane e più dinamico. Più alta anche la tecnologia e nuovi i motori più performanti e rispettosi dell’ambiente. La line-up viene inoltre ampliata nel nuovo crossover Tipo Cross.

La nuova line-up ruota attorno a due temi: “Life” con tre allestimenti (Tipo, Life e City Life) disponibili in tre varianti di carrozzeria (4 porte, 5 porte e Station Wagon) e il tema “Cross”, con due finiture (City Cross e Cross) e nella variante crossover a 5 porte. Panda Cross è stata la chiave strategica del successo di questo modello in tutta Europa. I progettisti e gli ingegneri di Fiat hanno sviluppato la nuova Tipo Cross realizzando un’auto destinata a un nuovo target di riferimento, più ampio di prima per età, gusto estetico e esigenze di mobilità.

Fiat Tipo è stata completamente rinnovata e ora appare più moderna, più dinamica ed elegante. Il nuovo frontale ha una griglia ripensata e propone per la prima volta il nuovo logo Fiat. I fari sono nuovi, ora con luci full LED sia anteriori che posteriori. Grazie a una migliore visibilità e in linea con la ricerca di una migliore sostenibilità, riducono il consumo di energia elettrica dell’auto e quindi le emissioni di CO2.

Nuovi i cerchi in lega da 16 ”o 17” con finitura diamantata e design moderno. Anche l’abitacolo è stato rivisitato. I sedili sono caratterizzati da tessuti con disegni esclusivi. Il quadro strumenti digitale TFT da 7” sostituisce il cruscotto analogico convenzionale. Un sistema decisamente più tecnologico e avanzato. Il volante è più elegante e sportivo, compatto ed essenziale, per una migliore ergonomia.

La nuova line-up Tipo è disponibile anche in due inedite nuance, Ocean Blue e Paprika Orange. Come abbiamo detto, la famiglia è stata ampliata con l’arrivo di una nuova carrozzeria. Fiat lancia la Nuova Tipo Cross, già annunciata nei mesi scorsi; un crossover, rivolto a un pubblico di riferimento completamente nuovo. Un design decisamente più potente e audace. L’altezza è maggiore, Tipo Cross include inoltre pneumatici più grandi per un look ancora più robusto e una posizione di guida più alta.

La gamma di motori della Nuova Tipo, al momento del lancio, propone un motore a benzina o diesel. Quello a benzina è il nuovo 1.0 GSE T3 da 100 CV, che fa parte della famiglia di motori FireFly Turbo. Assicura piacere di guida e offre un ottimo avviamento. I motori diesel Multijet conformi alla Euro 6D Final offrono due potenze, 95 e 130 CV, con un notevole miglioramento delle prestazioni e dei valori di CO2.

Dal lancio di Fiat Tipo nel 2016 sono state vendute in totale 670.000 auto, Fiat è pronta a una nuova sfida.