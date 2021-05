La nuova Fiat Punto sarà in versione cross

editato in: da

Quando parliamo di Stellantis, parliamo continuamente di nuovi SUV che potrebbero uscire dai brand che fanno parte del Gruppo, soprattutto da quelli di FCA (che appunto si è unita a PSA per la creazione del nuovo colosso dell’automotive) e quindi in particolare Alfa Romeo e Fiat.

A proposito del Biscione, proprio nei giorni scorsi abbiamo visto i nuovi programmi e anche gli inediti SUV che la Casa presenterà. In particolare abbiamo parlato di Brennero, di cui ancora sappiamo davvero poco, e di Tonale, che invece è stata presentata ormai più di due anni fa al Salone di Ginevra ma il cui lancio è stato nuovamente rimandato.

Oggi parliamo invece dell’erede di Fiat Punto, che potrebbe essere prodotta in taglio Cross nello stabilimento di Tychy, in Polonia, su base CMP. Sul web circolano delle immagini che ritraggono appunto la nuova Fiat Punto sottoforma di crossover, non si tratta di rappresentazione grafiche ufficiali al momento, ma mostrano un nuovo modello compatto. Fiat promette alti volumi di produzione per i suoi eventuali e futuri SUV e crossover che lancerà sul mercato. L’auto immaginata oggi assomiglia lontanamente alla concept Centoventi che abbiamo visto un paio di anni fa alla kermesse svizzera.

L’erede di Fiat Punto probabilmente arriverà, ma dovrà passare ancora più di un anno, e sarà lanciata con motori a benzina e elettrico. Questo è senza alcun dubbio uno degli argomenti più discussi nelle ultime settimane. Era stato Carlos Tavares a parlarne e quindi sul web sono apparse moltissime indiscrezioni a riguardo.

Alcuni pensano ancora che la nuova Fiat Punto possa essere una berlina compatta di segmento B, basata sulla piattaforma CMP di PSA, ora nel Gruppo Stellantis con FCA. Quindi solo un aggiornamento del modello che già conosciamo. Altri invece, come abbiamo detto, pensano a una Punto Cross, una strategia per rilanciare l’auto tanto amata, ma in una versione SUV-crossover, molto più in linea con quelli che sono i gusti e le preferenze del mercato auto oggi. Una Punto più muscolosa e più rialzata quindi rispetto a quella precedente.

È molto probabile che verrà lanciata sul mercato anche una versione 100% elettrica con due differenti opzioni per la batteria, da 37 e 50 kWh, per un’autonomia fino a circa 400 km nella versione con batteria più capiente. Sicuramente ci saranno anche i motori termici, con potenze comprese tra 75 e 130 cavalli. Ora aspettiamo solo notizie ufficiali di Stellantis.