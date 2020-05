Nuova Fiat Panda mild-hybrid con tre barriere contro il virus

editato in: da

Svelate le nuove Fiat 500 e Panda ibride

Il nuovo pacchetto D-Fence di Fca – il cui nome nasce unendo la lettera “D”, che sta per “Drive”, con la parola “Fence” che, in inglese, significa “recinto” – sarà disponibile anche sulla nuova Fiat Panda Mild Hybrid. Questo pacchetto risponde alla più attuale necessità dell’automobilista di prestare attenzione, in maniera attiva e in ogni situazione, al proprio benessere.

Il pacchetto D-Fence infatti aiuta ad igienizzare l’abitacolo dell’auto, per una mobilità confortevole. Il pacchetto è composto da tre dispositivi che nel loro utilizzo combinato aiutano l’igienizzazione dell’abitacolo.

1) Il primo è il filtro abitacolo ad alta pressione e che aiuta a trattenere le impurità provenienti dall’esterno: blocca il particolato e il 100% degli allergeni, oltre a ridurre del 98% la formazione di muffe e batteri. Posto tra la presa d’aria e l’abitacolo, il dispositivo filtra l’aria esterna che viene utilizzata dal sistema di condizionamento e ventilazione, prima che venga immessa nell’abitacolo.

2)Il secondo dispositivo è un air purifier, da installare all’interno delll’auto, ma che può essere anche asportato e utiizzato in casa, dotato di filtro HEPA che purifica l’aria dell’abitacolo filtrando e trattenendo le micro-particelle, quali il polline, e i batteri.

3)Il terzo elemento del pacchetto D-Fence include una piccola ed efficace lampada a raggi UV che elimina fino al 99% dei batteri presenti sulle superfici e aiuta a igienizzare tutte le superfici che tocchiamo in macchina, il volante, il cambio, i sedili.