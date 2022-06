La nuova Fiat Panda si farà: c’è la data

Il CEO del brand Fiat di Stellantis ha dato la conferma ufficiale che tanto attendevamo: la nuova Fiat Panda arriverà davvero sul mercato, e oggi abbiamo una data certa. In seguito ai brillanti risultati ottenuti dalla Nuova 500 elettrica, la più venduta in Italia tra le vetture a zero emissioni, Olivier François conferma l’arrivo della Centoventi.

Il modello del futuro dell’icona Fiat fu presentato al Salone di Ginevra 2019, l’ultima edizione a cui abbiamo avuto modo di assistere; la kermesse svizzera infatti è stata sospesa anche nel 2022 – e per il terzo anno di seguito – a causa della pandemia di Coronavirus. La transizione ecologica, secondo quanto dichiarato dal manager, è una grande opportunità per Fiat, che le consentirà forse di “tornare a prendersi la sua leadership”. E per ottenere una posizione importante sul mercato, non basta un solo prodotto – anche un pelo sofisticato – come la 500. Per questo motivo negli sviluppi futuri ci sarà anche la "nuova idea" di Panda.

I progetti di Fiat

Nella transizione elettrica quindi la Nuova 500 non sarà l’unica protagonista: come sempre Fiat schiera almeno due modelli. E quindi, insieme alla citycar di successo, anche un po’ “altezzosa”, ci sarà la Centoventi, o nuova Panda, che dir si voglia. Una vettura presentata ormai tre anni fa, progettata e pensata per i giovani, realizzata in modo da consentire differenti configurazioni, con un alto livello di personalizzazioni e integrazioni. La Centoventi è nata anche per avere un prezzo di lancio competitivo e accessibile a tutti. Come confermato anche dal CEO Fiat, sarà più grande della Panda ma la ricorderà molto nel design.

Fiat Centoventi: quando arriverà sul mercato

Con la nascita di Stellantis e le varie novità in essere, i tempi del lancio della Fiat Panda del futuro si sono allungati rispetto a quanto previsto inizialmente. Ma la nuova auto elettrica per tutti, così la definisce Olivier François, sta per arrivare. Abbiamo una data: dal 2024 tutti i lanci Fiat saranno 100% elettrici, e molto probabilmente la Centoventi farà parte dei primi. Nessuna versione termica quindi, almeno in Europa.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

Il manager ha sottolineato a Quattroruote: “I nuovi lanci saranno globali, ed è straordinario il fatto che riattrezzeremo totalmente le linee in Brasile per avere la stessa macchina che va qui e là: a batteria qui, termici là. Certo, in Brasile abbiamo rinnovato completamente la gamma: abbiamo appena lanciato la Fastback, dopo la Pulse, dopo la Argo, dopo la Moby, dopo la Toro, dopo la Strada, nomi da noi quasi sconosciuti, eppure sono le Fiat più vendute al mondo. Ma il sogno era di avere modelli unificati, davvero globali. Purtroppo, mancavano i soldi per dire: sai che c’è, cambiamo tutto e introduciamo una linea di prodotti globale. Ora succederà. Le sinergie e le economie di scala sono pazzesche e ci permettono di finanziare tutta l’operazione”.

Nei piani di Fiat comunque ci sono senza dubbio il nuovo B-SUV che verrà realizzato per il 2023 in Polonia usando la stessa base delle Peugeot 208 e 2008. L’anno dopo dovrebbe arrivare la nuova Panda, come abbiamo già detto. Ma l’AD di Stellantis, Carlos Tavares, ha dichiarato che nel 2024 sarà prodotto anche un nuovo modello elettrico a Kragujevac, nello stabilimento serbo del Gruppo. Chissà se arriverà prima o dopo la nuova Panda.