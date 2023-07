Nuova Fiat Panda arriva nel 2024: cambia tutto

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Grande ritorno per la Fiat Panda, che stavolta si presenta in una versione completamente nuova per il pubblico. L’auto più venduta, sempre in vetta alle classifiche, torna con nuovi motori e con un aspetto inedito rispetto a quello che siamo abituati a vedere.

La nuova Panda dovrebbe essere svelata in occasione del 125° anniversario della Fiat (nata l’11 luglio 1899 a Torino), il prossimo anno. Sarò il nuovo crossover “less is more” di Stellantis, pronto per affrontare sul mercato rivali come la Dacia Sandero, come ha detto lo stesso Olivier Francois.

Il reveal

La data scelta per il reveal sarà molto speciale, pare infatti che la nuova Fiat Panda di cui ormai si parla da anni arriverà l’11 luglio 2024, giorno del 125° anniversario della Fiat. Secondo i vertici del brand l’auto prenderà ispirazione dalla concept car Centoventi che è stata mostrata al Salone di Ginevra 2019.

Olivier Francois, CEO di Fiat, ha assicurato: “L’auto che vedrete il prossimo anno sarà bella, popolare, economica”. Il nuovo modello dovrebbe soddisfare i mercati globali, arrivando fino all’America Latina, Medio Oriente e Asia.

Il CEO ha spiegato: “Abbiamo bisogno di qualcosa che segua al 100% i gusti europei, ma che possa davvero essere globale. Ed è per questo che ho detto che potrebbe esserci spazio per qualcos’altro, oltre alla 600 [nel segmento B], che è molto europea”. La Centoventi è un veicolo definito “gioioso”, un po’ retrò. La concept car non sarà ripresa integralmente, il modello di serie presenterà sicuramente alcune differenze.

Le dimensioni e la posizione dell’auto sono state confermate anche Carlos Tavares lo scorso febbraio, che ha detto ai giornalisti: “Ci sarà un grande ritorno nel segmento B e nei crossover. Torniamo ai segmenti più rilevanti. Adesso abbiamo solo la Fiat 500X. Il mio obiettivo è avere almeno tre modelli”.

E visto che la nuova 600 e la 500X sarebbero gli altri due, possiamo immaginare che la nuova Panda sarà la terza nello stesso segmento. A proposito, la 500X continuerà a essere prodotta nello stabilimento di Melfi, presto arriverà anche la 600 – abbiamo visto le immagini ufficiali solo alcuni giorni fa. L’erede della Panda passerà quindi dall’essere una city car di segmento A a un B-SUV di categoria superiore, con una lunghezza che si attesterà attorno ai 4 metri.

I motori

La nuova Fiat Panda molto probabilmente sarà realizzata utilizzando come base la piattaforma e-CMP2 di origine PSA. È la stessa che viene già usata oggi per la produzione della Jeep Avenger, di grande successo sin dal suo lancio, e per la nuovissima 600, erede di un’auto che per il brand torinese ha fatto la storia dell’automobilismo, soprattutto nel Bel Paese.

Per questo possiamo immaginare che la Panda di nuova generazione, che arriverà sul mercato a partire dal mese di luglio del prossimo anno, sarà dotata di un motore elettrico, ma anche di una variante alimentata a benzina con tecnologia mild hybrid a 48 Volt. È ancora tutto da vedere, al momento non abbiamo moltissimi dettagli. C’è da dire che l’attesa sale, visto e considerato che la Centoventi è stata mostrata per la prima volta al pubblico nel 2019 – ben 4 anni fa – e forse solo il prossimo anni potremmo vederne il modello di serie.