Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Grande tour italiano per conoscere con mano la nuova Fiat 600e

Quale occasione migliore per farsi conoscere dagli italiani, se non partire alla scoperta di ogni angolo del Bel Paese? Ebbene, la Fiat 600e parte per “The Italian Upgrade”, un lungo viaggio nello Stivale che servirà agli italiani per toccare con mano la nuova meraviglia di Casa Fiat.

Grazie a un’organizzazione molto articolata e complessa, cinque team gestiranno gli eventi sul territorio in simultanea, i veicoli coinvolti per il trasporto dei materiali di allestimento saranno in tutto dieci e cinque invece i mezzi speciali su cui viaggeranno le vetture di città in città.

Un tour di ben 27 tappe, per un totale di 20.000 chilometri percorsi. Per ogni tappa ci sarà una doppia sessione di appuntamenti dedicati “one to one”, uno al mattino e uno al pomeriggio, con tutti quei clienti che non vedono l’ora di vedere la Nuova 600e prima di finalizzarne l’acquisto. A seguire gli esclusivi Private Party serali con tanto divertimento, musica e oltre 200 invitati attesi per ogni tappa.

Una manifestazione in onore di Fiat 600e

Un progetto davvero speciale, infatti a ogni sosta del tour verrà allestita, presso il concessionario, un’installazione modulare che racconterà l’anima di Fiat 600e attraverso i luoghi e gli scenari italiani più iconici.

Non dimentichiamo che la nuova creatura della Casa torinese esprime perfettamente la bellezza e lo stile della Dolce Vita italiana, mostrando un design cool e a caratteristiche in grado di offrire un’esperienza multisensoriale, come le funzioni cromoterapia e massaggio.

Il Managing Director Fiat e Abarth in Italia, Giuseppe Galassi, ha dichiarato: “Fiat continua a essere leader della mobilità urbana sostenibile e, con la Nuova Fiat 600e, ritorna nel segmento B per offrire un’esperienza di guida vivace, comoda e all’insegna della bellezza. Fiat in Italia vuole essere sostenibile e accessibile e per questo motivo insieme alla nuova 600 100% elettrica, abbiamo aperto le prenotazioni anche alla versione ibrida con una offerta sotto i 20.000 euro. Ringrazio la nostra rete di vendita per aver aderito, con grande entusiasmo, a questo tour che celebra non soltanto un nuovo modello ma la nostra capacità di essere una squadra coesa che guarda al futuro, ponendo sempre il cliente al centro di tutte le nostre attività”.

La sorella della 500

Possiamo definire la nuova 600e un po’ come la sorella maggiore della 500e, altra icona di successo della Casa torinese, oggi a zero emissioni.

Il nome Seicento arriva dalla vettura storica di Fiat che tutti conosciamo, per celebrarne l’importanza che ha avuto sul mercato, e offre ai clienti uno stile giovane e cool. Il design degli interni e degli esterni incarna perfettamente la filosofia e la bellezza della Dolce Vita. In sintesi, la Nuova Fiat 600e offre un piacere che coinvolge tutti i sensi, le cui radici affondano nell’inconfondibile DNA italiano.

Un B-SUV di nuova generazione

Come sappiamo, la meravigliosa Nuova Fiat 600e è una vettura che è stata realizzata dalla Casa prendendo il meglio dei mondi B e B-SUV. Il brand ha voluto realizzare un’auto moderna, in grado di offrire un’esperienza bella, gioiosa e per sentirsi coccolati, segnando il ritorno del marchio nel segmento B.

La Nuova 600 elettrica nata quest’anno è la soluzione ideale per gli amanti della città e incarna perfettamente i valori dello stile italiano e della sostenibilità propri del marchio Fiat.

Una vettura lunga 4,17 metri, 5 porte, un’abitabilità dedicata a 5 persone, 15 litri di spazio interno – che sottolineiamo essere tra l’altro il migliore della categoria – e un bagagliaio con 360 litri di capacità di carico. La Nuova Fiat 600 elettrica vanta un’autonomia di oltre 400 chilometri WLTP e oltre 600 nel ciclo urbano, grazie alle batterie agli ioni di litio con una capacità di 54 kWh. Dotata di funzioni di sicurezza e assistenza alla guida di ultima generazione, l’auto di nuova generazione porta tutti i vantaggi associati alla mobilità urbana ed extraurbana con la Guida Assistita di Livello 2.

Le versioni in gamma

Nel listino prezzi della Nuova 600e ci sono due varianti disponibili per ogni esigenza:

innanzitutto la top di gamma Fiat 600e La Prima;

la Fiat (600e)RED, per chi è alla ricerca di una soluzione di mobilità accessibile e sostenibile.

Il prezzo di listino chiavi in mano del modello (600e)RED è di 35.950 euro, che si abbassa a 29.950 euro grazie alle promozioni e agli incentivi statali in caso di rottamazione, mentre per la top di gamma Fiat 600e La Prima il listino è di 40.950 euro.

Esterni e interni

All’esterno possiamo riconoscere molto il DNA della Fiat 500 in differenti elementi. La parte più difficile è stata rispettare il rapporto originale tra 500 e 600: le proporzioni relative tra i due modelli risalenti agli anni Cinquanta.

Rispetto alla Nuova 500, il look della Nuova 600e presenta un frontale più affilato e deciso con un cofano più dominante. La curva più profonda sul retro è stata mantenuta, ma ovviamente il motore è sparito rispetto agli anni Cinquanta.

Lo spoiler è nero ed esalta le forme rotonde della famiglia 500, ne esprime il dinamismo. Sul frontale e sulle fiancate vediamo una rinnovata firma cromata 600 insieme a una rinnovata identità di illuminazione a LED, che ha seguito la stessa evoluzione dei fari della 500.

Il look esterno è elegante e dinamico, esaltato dalle ruote più grandi, minigonne e passaruota neri opachi, mentre il tipico stile italiano è visibile anche nella bandiera italiana nel paraurti posteriore.

All’interno, la Nuova Fiat 600e ricorda molto l’iconica 500. La fascia e il cruscotto presentano forme arrotondate, dalla storia arriva anche l’originale design a 2 razze del volante e la linea di cintura sui sedili.

Grande novità le numerose funzionalità progettate per offrire la migliore esperienza di coccole, che incarna perfettamente la Dolce Vita italiana e l’anima più pop del marchio. Soprattutto, la Nuova Fiat 600e è la prima compatta a offrire la cromoterapia. I clienti possono selezionare fino a 8 colori diversi sia per la luce ambientale che per l’ambiente radio, con una combinazione predefinita tono su tono e un totale di 64 abbinamenti diversi.

Il sedile del conducente è dotato di regolazione elettrica e di funzione di massaggio alla schiena, per rilassarsi dopo un lungo viaggio o un’intensa giornata di lavoro.

Fiat 600 Hybrid

Non dimentichiamo che, dopo la presentazione ufficiale della Nuova Fiat 600e al Lingotto dello scorso 4 luglio, Fiat ha annunciato il 18 settembre l’arrivo di una versione ibrida che sarà disponibile a partire dal 2024: la Nuova Fiat 600 Hybrid.

Fiat dimostra ancora una volta la sua rilevanza sociale: la Nuova 600 sarà infatti disponibile sia nella versione 100% elettrica sia nella versione ibrida per quei pochi Paesi dove la transizione all’elettrico procede più lentamente.