La nuova Fiat 600 non è più un mistero: le prime foto

Nuovo avvistamento per Fiat 600, la nuova creatura della Casa torinese è pronta per il debutto, e vediamo nuovamente alcuni scatti rubati, questa volta in Liguria (era già stata vista a Roma). L’auto è stata paparazzata nella cittadina di Lerici, durante le prove per lo spot pubblicitario.

Lo spot pubblicitario

È da qualche giorno infatti che l’auto circola per le strade della Liguria, dove è anche stata installata una grossa struttura cilindrica, in cui è stata posizionata la Fiat 600, calata dall’alto. Anche l’auto è dello stesso colore grigio, e da alcune indiscrezioni pare che lo spot pubblicitario ideato da Fiat per la promozione della 600 sia stato pensato proprio per mettere in risalto le tinte dell’auto sullo sfondo dei bellissimi colori della riviera ligure.

Chi sarà il testimonial scelto per il ritorno di questa icona fantastica? Dopo Leonardo Di Caprio, possiamo davvero aspettarci di tutto, quindi la Casa potrebbe anche aver scelto un altro super divo di Hollywood per la presentazione della 600 per il 2023. Si vocifera su un possibile Johnny Depp, che in questi giorni è nella zona di Cannes per il Festival, ma ancora non sappiamo quale sarà la verità, lo scopriremo comunque molto presto.

Quando arriva la nuova Fiat 600

La nuova Fiat 600 dovrebbe arrivare tra poco più di un mese, la presentazione è in programma per il prossimo 4 luglio; l’auto verrà lanciata poi sul mercato a partire dall’autunno e sarà prodotta nella fabbrica di Tychy, in Polonia, dove prende vita anche la cugina Jeep Avenger.

Grazie ai nuovi avvistamenti di questi giorni, possiamo sapere qualche dettaglio in più sull’auto, già visto qualche tempo fa a Roma. Vediamo quindi un nuovo piccolo prolungamento laterale dietro i gruppi ottici tondi e la scritta 600 sul frontale. Le luci posteriori presenteranno un particolare motivo decorativo tridimensionale ricavato nella plastica di protezione dei Led.

Il design del nuovo SUV Fiat riprende alcune caratteristiche della Nuova 500, con un'importante evoluzione delle forme, che si nota subito nella parte frontale: i fari infatti sono tondeggianti come quelli della 500, ma dimensioni e forma sono differenti. La nuova Fiat 600 è una B-SUV pensato per le famiglie, spesso paragonata all’erede della Fiat 500L o 500X.

Quanto costa

La Nuova Fiat 600 2023 ha uno stile molto simile a quello che siamo abituati a vedere nella gamma 500, al posteriore è previsto un tricolore, sul paraurti. La vesta è italiana, ma la meccanica è francese. E infatti l’auto viene realizzata sulla stessa piattaforma usata per la Jeep Avenger, che sta riscuotendo un grandioso successo sin dal lancio sul mercato: parliamo della ex-PSA Cmp che oggi si è evoluta in Stla Small. Grazie a questa soluzione adottata, Fiat potrà proporre la nuova 600 sia nella versione elettrica che con il motore alimentato a benzina.

In Italia Fiat dovrebbe lanciare la versione con motore 1.2 turbo da 100 cavalli, trazione anteriore e cambio manuale. Per la variante elettrica invece pare che la Casa torinese sotto il Gruppo Stellantis adotterà una batteria da 54 kWh – con un’autonomia dichiarata di 400 km – ricaricabile con potenze fino a 100 kW abbinata a un motore elettrico anteriore da 156 CV. La lunghezza della variante italiana di Fiat 600 dovrebbe essere di circa 4,20 metri, circa 10 cm in più della Avenger. Sul prezzo di listino al momento ancora nessuna dichiarazione ufficiale della Casa, si ipotizza possa partire da 20.000 euro circa.