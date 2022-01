La nuova Fiat 500e in mostra al CES di Las Vegas

Evento di gala internazionale per la nuova Fiat 500e, esposta al CES 2022, il Consumer Electronics Show di Las Vegas. L’iconico modello del Lingotto, nella sua versione elettrica, può essere ammirata nell’area Electrification dello stand dedicato a Stellantis.

Fiat fa sentire la propria voce all’interno del Gruppo, presentando in grande stile il suo modello più tecnologico e iconico: la nuova 500e che rappresenta la mobilità semplice e gioiosa per tutti. La vettura zero emissioni è caratterizzata da un’elettrificazione avanzata, una tecnologia all’avanguardia dell’abitacolo e display focalizzati su autonomia e connettività che vanno di pari passi con gli esempi della transizione ecologica di Stellantis, mirata a una nuova mobilità sostenibile.

CES di Las Vegas 2022: protagonista la Nuova Fiat 500e

Presentata nelle versioni 3+1 e Red, la nuova 500e farà bella mostra di sé all’interno dell’area Electrification del CES di Las Vegas, in una delle quattro zone dello stand riservate al Gruppo Stellantis. Dal 5 all’8 gennaio 2022, la città del Nevada diventa la capitale mondiale high-tech, con un evento che richiama attenzione da ogni angolo del pianeta e quest’anno presta particolare attenzione alle novità dei software auto.

La manifestazione internazionale diventa l’occasione ideale per mostrare le capacità di Stellantis in termini di design e gli sforzi messi in caso per anticipare il futuro in maniera di elettrificazione avanzata, tecnologia dell’abitacolo, autonomia e connettività, attraverso la 500e, ideata per soddisfare le esigenze della mobilità elettrica nei centri urbani del futuro.

La Nuova 500e che nel corso del 2021 ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui il premio “Best Car 2021”, è una vera e propria pietra miliare nel processo di elettrificazione di Fiat: il modello del marchio più conosciuto, amato e apprezzato al mondo diventa completamente elettrico, continuando a rappresentare il simbolo dell’auto italiana all’insegna della bellezza e del design classico.

Sviluppata, progettata e prodotta interamente a Torino, la città natale della prima 500, la nuova compatta del lingotto è già il veicolo elettrico a batteria più venduto dalla storica azienda tricolore. La 500e ha conquistato il mercato italiano e internazionale, imponendosi in Europa, in Brasile e in Israele. Entro la fine dell’anno, inoltre, è atteso anche il suo lancio in Giappone.

La nuova Fiat 500e: le varianti 3+1 e Red

L’autonomia della nuova 500e è di 460 km nel ciclo urbano, con tempi di ricarica al top nel segmento grazie al Fastcharge 85Kw di serie. Il modello, inoltre, rappresenta la prima city-car con guida assistita di livello 2 ed è disponibile in tre diversi “body”: berlina, cabrio e 3-1. Il nuovo sistema di infotainment Uconnect di quinta generazione, consente una connettività senza precedenti, con il sistema avanzato di riconoscimento vocale “Hey FIAT” che permette di dialogare direttamente con la vettura.

La versione 3+1 salta agli occhi per la presenza della “porta magica” unica nel suo genere: inserita armoniosamente nella struttura della vettura, senza stravolgere il design e le dimensioni, consente un ingresso facile ai passeggeri e tutto quello di cui si ha bisogno sui sedili posteriori. L’edizione speciale Red, invece, è stata ideata per il pianeta con una missione chiara: proteggere l’ambiente e le persone al motto di “Made for the Planet, Made for its People”.