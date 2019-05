Nuova Fiat 500 Giardiniera: ecco come sarà

editato in: da

Chi non ricorda la mitica Fiat 500 Giardiniera, un modello iconico prodotto tra gli anni Sessanta e Settanta dalla Casa torinese?

Oggi l’auto è pronta a tornare sul mercato, una variante della 500 più spaziosa sia per i passeggeri che per i bagagli e sicuramente più versatile. Nei prossimi anni quindi la rivedremo, è una delle auto prevista da Fiat per allargare la gamma 500 e riempire il vuoto lasciato dalla Fiat Punto, che non viene più prodotta. Una versione maggiorata per quanto riguarda le dimensioni, più pratica avendo cinque porte e sicuramente spaziosa e confortevole.

Ancora non sappiamo precisamente quale sarà l’aspetto, esteticamente parlando, della nuova Fiat 500 Giardiniera. Quello che sappiamo ovviamente è che il richiamo ad un nome così importante e noto nella scena automobilistica italiana non viene per caso. In qualche modo quindi verranno richiamati gli elementi dell’antenata degli anni Sessanta/Settanta, una vettura con delle forme da wagon compatta a tre porte.

Nel web sono state già avvistate alcune immagini di un render della nuova Fiat 500 Giardiniera 2021 che sicuramente sarà molto di più di una semplice trasformazione della 500 nella variante shooting brake. Ovviamente, come abbiamo detto, la nuova Giardiniera non potrà non riprendere le linee dell’iconica del passato e quindi avrà lo stesso filo conduttore per quanto riguarda lo stile. Il comfort e la praticità saranno differenti e amplificati ma vi saranno degli elementi in legno sulle fiancate e il portellone incernierato lateralmente che ricorderanno l’antenata.

Insieme alla Fiat Tipo di nuova generazione, che sta avendo in questi tempi un grandioso successo, come abbiamo detto nei giorni scorsi, anche la Fiat 500 Giardiniera mira a colmare il buco lasciato dalla Fiat Punto nel segmento B, che è appena passata fuori produzione dopo anni. La nuova vettura sarà a cinque porte, con una fiancata esteticamente molto pulita e votata al family feeling. Nella gamma 500 continueranno ad essere prodotte anche la 500L e la 500X, ma la Giardiniera avrà un ruolo molto importante nel settore delle city car, puntando tutte sulla maggiorazione degli spazi interni, per una vettura più comoda e spaziosa sia nell’abitacolo che nel bagagliaio, l’ideale per viaggi di qualsiasi genere e per le famiglie.