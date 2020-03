Fiat 500 elettrica: il prezzo di lancio della prima versione

editato in: da

Nuova Fiat 500: inizia la generazione elettrica

Fiat presenta la nuova 500 elettrica, la prima versione a zero emissioni. Inizia quindi una nuova epoca per l’iconica vettura del brand, che presenta questa versione, affiancando e non sostituendo quella già in vendita.

Si tratta di un’auto completamente nuova, che arriva proprio in uno dei momenti più significativi per la mobilità green del futuro, proprio quando stanno iniziando a diffondersi con più velocità e facilità le auto a zero emissioni.

Come è fatta la Fiat 500 elettrica

L’auto riprende alcune delle forme senza tempo dell’iconica ‘piccolina’ di Casa Fiat, i dettagli che effettivamente hanno fatto la fortuna di questo modello.

Tra questi per esempio riconosciamo il fregio nella parte anteriore, la carrozzeria levigata e gli spessi montanti del tetto. Nell’insieme però l’estetica della nuova Fiat 500 è molto più moderna e curata, vediamo dei nuovi fari a Led, l’inedita assenza delle maniglie apriporta e la presa d’aria traforata nella parte bassa del fascione.

Quanti chilometri di autonomia avrà?

La nuova Fiat 500 elettrica avrà un’autonomia di 320 chilometri e una velocità massima di 150 chilometri orari. Monta una batteria agli ioni di litio da 42 kWh, in grado di alimentare un motore da 118 CV. Il veicolo è in grado di scattare da 0 a 50 km/h in 3,1 secondi.

Quanto costa la Fiat 500 elettrica

La nuova Fiat 500 elettrica è già ordinabile da oggi, 4 marzo 2020, nella versione speciale La Prima, di cui sono stati realizzati solo 500 esemplari con prezzo di 37.900 euro.

È speciale La Prima perché monta fari full led, all’interno vediamo eleganti sedili in eco pelle, le ruote sono da 17” e la 500 mostra inoltre fregi cromati per finestrini e fiancata, cruscotto digitale di 7”, schermo di 10,25” nella consolle, il cavo per la ricarica rapida delle batterie e tutti gli aiuti alla guida.