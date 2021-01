Su Nuova Fiat 500 ora parli con Alexa

editato in: da

Fiat 500 X: le novità in arrivo per il 2021

Arriva una importante novità tecnologica a bordo di Fiat 500: il sistema di assistenza vocale Alexa. Questa integrazione va a rafforzare ulteriormente la partnership strategica tra FCA e Amazon. Alexa, proposta nell’ambito dei servizi Uconnect, è disponibile per i clienti italiani e nel corso del 2021 verrà implementata anche in Austria, Francia, Germania, Spagna e nel Regno Unito.

Gli automobilisti FCA aveva già conosciuto le skill personalizzate di Alexa per l’auto connessa, incluse MyJeep e MyAlfa che permettono ai clienti con i dispositivi abilitati in casa di chiedere facilmente all’assistente vocale di Amazon di controllare il livello della batteria in auto, di bloccare o sbloccare le porte e tanto altro ancora. L’integrazione di Alexa nella suite dei servizi Uconnect di FCA approfondisce l’esperienza direttamente nel veicolo, offrendo ai clienti la possibilità di gestire i comandi vocali sulla nuova Fiat 500.

Alexa è il servizio vocale intelligente di Amazon, basato su cloud: attraverso semplici comandi vocali, è possibile comunicare con la nuova Fiat 500, modello che ha conquistato due premi prestigiosi: il “Green Car” degli Automobile Awards 2020 e il “Car of the Year and Best Small Electric Car” assegnato da DrivingElectric.

Con Alexa all’interno della nuova 500, presentata anche nella versione con tre porte più una, i clienti possono godersi un’esperienza vocale personalizzata e uniforme tra tutti i dispositivi in loro possesso, sia a casa che al volante. Usando la voce, si può chiedere all’auto di riprodurre un determinato brano musicale, oppure di ascoltare le ultime notizie o verificare le condizioni del meteo. I servizi di Alexa si possono utilizzare comodamente anche da casa: è possibile chiedere di bloccare o sbloccare le porte, scoprire la carica residua della batteria e inviare la propria destinazione al veicolo.

“I clienti FCA amano già utilizzare Alexa in casa e ora possono portarla dovunque – ha dichiarato Ned Curic, il vicepresidente di Amazon Alexa Automotive – Alexa facilità più che mai la navigazione, permettendo di rimanere connessi senza rinunciare ai momenti di svago, ma restando sempre concentrati sulla strada davanti a loro”. L’integrazione di Alexa fa parte del più ampio investimento FCA, azienda che ha da poco dato il via ad un importante progetto di e-commerce per le sue auto ed è intenzionata a sviluppare sempre di più i servizi di connessione.