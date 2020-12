Nuova Fiat 500 affascina il pubblico europeo e vince due nuovi premi

editato in: da

Fiat, debutta oggi Nuova 500 “la Prima” nella variante berlina elettrica

Nuova Fiat 500 continua a affascinare il pubblico europeo, conquistando una doppia vittoria, prima in Francia e poi in Gran Bretagna. Arricchisce cosi la sua ‘collezione’ di trofei con il “Green Car” degli Automobile Awards 2020 e il “Car of the Year and Best Small Electric Car” assegnato da DrivingElectric.

I due nuovi riconoscimenti ottenuti si uniscono al premio “Miglior Design 2020” della rivista tedesca “Auto Motor und Sport” e quello di “Miglior Design Concept” del famoso concorso internazionale “Red Dot Design Award”. In Francia l’auto ha vinto il “Green Car” degli Automobile Awards 2020, assegnato da una giuria di esperti del settore, appassionati e consumatori finali. Primo trofeo vinto in Gran Bretagna per Nuova 500, il prestigioso “Car of the Year and Best Small Electric Car”, attribuito dal sito specializzato “DrivingElectric”.

Una doppia vittoria quindi, preceduta da altri due ambiti trofei vinti di recente in Germania. Il primo ottenuto a ottobre, ai “Red Dot Award 2020”, uno dei più ambiti riconoscimenti al mondo dedicato al design industriale, nella categoria Design Concept. Il secondo un mese dopo come “Miglior Design 2020”, nella sua categoria. La Nuova 500 si è così imposta in uno dei più prestigiosi riconoscimenti nell’ambito del design, battendo concorrenti a propulsione convenzionale, grazie al suo stile unico che continua a stupire e a far innamorare.

Quattro sono i premi prestigiosi, quindi, che continuano a confermare che dal punto di vista tecnologico e del design la Nuova 5Fiat 00 sia stata capace di rivoluzionare il mondo della mobilità elettrica. Si tratta della prima vettura 100% elettrica di FCA, capace di restare sempre una vera 500. La batteria da 42 consente fino a 320 km di autonomia in ciclo WLTP, 450 in ciclo urbano. Dal punto di vista prestazionale, le batterie sono abbinate ad un motore elettrico con una potenza di 87 kW da 118 CV, che assicura velocità massima di 150 km/h (autolimitata), accelerazione da 0 a 100 km/h in 9.0 secondi e da 0 a 50 km/h in 3.1 secondi.

La Nuova Fiat 500 quindi continua a stupire soprattutto in Europa, è disponibile per tutti i clienti interessati nella versione berlina, cabriolet e anche nell’inedita variante 3 porte +1 che abbiamo visto nei mesi scorsi per la prima volta, caratterizzata da una terza piccola porta lato passeggero.