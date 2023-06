La nuova Ferrari in versione speciale: prestazioni sensazionali

Fonte: Ufficio Stampa Ferrari Presentata la nuova Ferrari SF90 XX Stradale.

Sul circuito di Fiorano è stata presentata la nuova Ferrari basata sulla SF90 Stradale: si tratta della SF90 XX declinata in due versioni, Stradale e Spider, quest’ultima caratterizzata dalla presenza del tetto rigido retrattile. Le due nuove vetture della Casa di Maranello verranno prodotti in edizione speciale e rappresentano il connubio perfetto tra i programmi Serie Speciali e XX.

La nuova Ferrari SF90 XX Stradale

La SF90 XX Stradale nasce dalla supercar di gamma, la SF90 Stradale, e ne massimizza le emozioni di guida in pista e al limite, con le performance che vengono esaltate grazie ai suoi 1.030 Cv di potenza, all’utilizzo di software specifici e all’uso di soluzioni aerodinamiche all’avanguardia, come l’ala posteriore fissa che torna su una Rossa di Maranello dopo la mitica e indimenticabile F50. L’ala posteriore fissa consente alla nuova SF90 XX Stradale di raggiungere il valore di 530 kg di carico aerodinamico alla velocità di 250 km/h.

Dalla SF90 Stradale, la nuova SF90 XX Stradale eredita l’impostazione PHEV in cui il motore V8 endotermico è integrato a tre motori elettrici, due indipendenti sull’assale anteriore e uno al posteriore tra motore e cambio. Disegnata dal Centro Stile Ferrari diretto da Flavio Manzoni, la Ferrari SF90 XX Stradale rappresenta il primo modello del Programma XX a varcare i cancelli dell’Azienda per trasferire dal mondo racing il massimo in termini di tecnologia, efficienza aerodinamica e potenza del Cavallino Rampante su strada.

Il frontale del nuovo modello Ferrari, svelato dopo i numeri record del 2022, mantiene la sua caratteristica forma a freccia, mentre i proiettori si integrano al suo interno con due nuovi profili alari verticali. I due imponenti profili alari che dominano gli ingressi d’aria sono un altro tratto distintivo del frontale della SF90 XX Stradale.

SF90 XX Spider: la rossa con il tetto retrattile

La SF90 XX Spider, presentata sul circuito di Fiorano, unisce la massima adrenalina in pista alle gioie della guida a tetto aperto, tra le quali spicca quella di poter godere dell’inconfondibile sound del motore V8, tra i più iconici dei modelli presenti all’interno del listino Ferrari.

SF90 XX Spider ha permesso al Centro Stile di sfruttare le modifiche al posteriore, così da realizzare un’architettura inconfondibile sulla base del concetto di flying buttress già caro alla tradizione del Cavallino Rampante. Il baricentro della vettura è ribassato non solo per il tetto dotato di parabrezza avvolgente in continuità con i cristalli laterali, ma anche perché i flying buttress si trovano più in basso rispetto alla versione XX Stradale.

A tetto aperto, i roll-bar della Ferrari SF90 XX Spider sporgono rispetto al resto della carrozzeria: essendo in fibra di carbonio, però, non compromettono l’effetto ribassato e allargato generato dagli archi rampanti e lo schiacciamento ottico verso il basso del volume ne risulta quindi amplificato.

Fonte: Ufficio Stampa Ferrari

Presentati sul circuito di Fiorano a poche settimane di distanza dallo storico trionfo Ferrari alla 24 Ore di Le Mans dopo un’attesa durata cinquant’anni, i due nuovi modelli della Casa di Maranello verranno prodotti in edizione limitata: 799 esemplari della SF90 XX Stradale e 599 unità della SF90 XX Spider.