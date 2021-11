La nuova Ferrari Gran Turismo unica al mondo

Ferrari presenta la nuova BR20, l’ultima nata della serie One-Off del marchio di Maranello. L’auto entra a far parte del gruppo più esclusivo dell’intera produzione della Casa, quello dei modelli unici che vengono realizzati proprio attorno alle richieste del cliente.

La nuova Ferrari BR20 è una coupé V12 a due posti che viene realizzata prendendo ispirazione dalla GTC4 Lusso, che rimanda alle meravigliose coupé Ferrari degli anni Cinquanta e Sessanta, senza cedere alla nostalgia, anzi coniugando l’eleganza senza tempo e la sportività discreta. L’auto strizza l’occhio alle proporzioni e all’eleganza tipiche di alcune tra le 12 cilindri più iconiche della storia del brand.

Rispetto alla potente GTC4 Lusso di Maranello sono state tolte le due sedute posteriori, l’auto vanta una linea più dinamica dall’effetto fastback. La BR20 è circa 7 centimetri più lunga della supercar da cui la Casa ha preso spunto nella sua realizzazione. Uno dei punti più importanti del processo di design della BR20 è la variazione radicale del volume dell’abitacolo, grazie alla quale i designer hanno potuto creare delle proporzioni inedite.

La colorazione nera del tetto collega il parabrezza al lunotto, e alleggerisce visivamente l’abitacolo; il lunotto sollevato rispetto alla superficie del portellone posteriore sembra accompagnare il flusso dell’aria. Il paraurti posteriore muscolare si integra perfettamente nell’auto dal look così aggressivo. I doppi fanali posteriori dialogano visivamente con i terminali di scarico, ribassati e incastonati in un diffusore aerodinamico prominente. Anche i doppi scarichi tondi sono stati disegnati specificamente per la BR20.

L’auto è dotata di differenti dettagli in fibra di carbonio, che evidenziano le qualità dinamiche e prestazionali della nuova supercar di Ferrari. Sull’ampia griglia anteriore spunta un elemento superiore in fibra di carbonio, che crea una continuità stilistica con altre recenti One-Off Ferrari. Tra gli elementi creati appositamente per questa vettura ci sono i fanali anteriori ribassati e con luci diurne più sottili rispetto a quelli della GTC4 Lusso, che fanno sembrare il cofano anteriore ancora più lungo. I cerchi da 20” con finiture diamantate tono su tono sono un altro dei dettagli disegnati esclusivamente per questo modello unico.

Meravigliosi e unici anche gli interni della nuova Ferrari BR20, che presentano una combinazione, studiata nel dettaglio con il cliente, di pelle in due tonalità di marrone e fibra di carbonio. I sedili rivestiti in pelle Heritage Testa di Moro presentano un motivo esclusivo e cuciture argentate a croce ricamate sulle spalle. La panchetta posteriore è adornata con rivestimenti in rovere e inserti in fibra di carbonio, le maniglie interne e il pianale reclinabile nascondono un’area di carico profonda. La One-Off Ferrari BR20 rappresenta un’interpretazione moderna della storica arte della carrozzeria e rende omaggio ai valori fondamentali del brand, passione e innovazione.