Alla scoperta della nuova Ferrari 296 GTB

È stata presentata la 296 GTB, la nuova berlinetta sportiva della Casa di Maranello, tramite un evento digitale trasmesso sui canali Web e social Ferrari. Un’auto in grado di ridefinire l’idea di divertimento al volante e di regalare emozioni uniche e pure sia nelle massime prestazioni, che nella guida di tutti i giorni.

Una vera e propria rivoluzione per Ferrari, l’auto infatti introduce una nuova motorizzazione che si affianca ai pluripremiati propulsori a 8 e 12 cilindri. Sulla 296 GTB troviamo un V6 turbo a 120° da 663 cavalli accoppiato a un motore elettrico in grado di erogare ulteriori 122 kW (167 CV), per una potenza mostruosa. È il primo 6 cilindri della storia per una vettura stradale con il logo del Cavallino Rampante, in totale raggiunge 830 cavalli, in grado di garantire performance ineguagliabili e un sound innovativo, esaltante e unico nel suo genere.

Il nome dell’auto combina cilindrata totale (2,992 l) e numero dei cilindri, seguiti dalla sigla GTB (Gran Turismo Berlinetta). La Casa lo ha scelto per sottolineare l’importanza epocale che assume per la Ferrari il nuovo motore V6, cuore pulsante della 296 GTB e capostipite di una nuova era che comunque affonda le radici nell’esperienza ultrasettantennale della Casa di Maranello nel mondo delle corse.

Il sistema elettrico plug-in (PHEV) garantisce alla sportiva un’elevatissima fruibilità, l’azzeramento della risposta al pedale e 25 km di autonomia full electric. Sono stati introdotti innovativi sistemi di controllo dinamico che, insieme alla compattezza della vettura e all’aerodinamica affinata in ogni elemento, permettono all’auto di far percepire immediatamente al pilota l’agilità e la risposta ai comandi. Il design sportivo e sinuoso e le dimensioni compatte sottolineano visivamente la grande modernità della 296 GTB, che trova validi riferimenti in vetture come la 250 LM del 1963.

Come abbiam visto già per la straordinaria Ferrari SF90 Stradale, anche per la nuovissima 296 GTB i clienti potranno scegliere l’allestimento Assetto Fiorano, che permette un ulteriore aumento delle prestazioni, specialmente in pista, grazie a contenuti di riduzione di peso e modifiche aerodinamiche.

Il nuovo V6 Ferrari stabilisce il record assoluto per una vettura di serie in termini di potenza specifica, che arriva a ben 221 cv/l. L’integrazione con il motore elettrico al posteriore eleva la potenza massima a 830 cavalli, ai vertici della categoria delle berlinette sportive a trazione posteriore. Il motore termico invece, con i suoi 663 cavalli e 221 CV/l, stabilisce il nuovo record di potenza specifica per una vettura stradale di serie.

La nuova Ferrari 296 GTB è stata studiata e realizzata dal Centro Stile Ferrari, per quanto riguarda l’estetica e il design, per ridefinire quello che è il concetto di berlinetta a motore centrale-posteriore. La nuova sportiva del Cavallino Rampante è stata dotata di una linea compatta, moderna e originale. Grazie al passo corto e al suo aspetto monolitico, rappresenta la berlinetta della Casa di Maranello più compatta dell’ultimo decennio.

È stata abbandonata quella che era la tipica impostazione fastback, la Casa si è concentrata sulla realizzazione di un abitacolo che risultasse incastonato in una volumetria possente, frutto del passo corto e della composizione di elementi come i parafanghi muscolosi, il tetto a visiera, gli archi rampanti e l’inedito lunotto verticale.

L’abitacolo della nuova Ferrari 296 GTB si sviluppa intorno all’interfaccia full-digital introdotta sulla SF90 Stradale. Con la nuova sportiva Ferrari ha voluto assimilare il contenuto tecnico all’interno di una veste raffinata. Ne risulta una connotazione pura e caratterizzata da una grandiosa eleganza, coerente con il design degli esterni. E infine, per chi desidera sfruttare al massimo le caratteristiche più estreme della 296 GTB può scegliere anche l’allestimento Assetto Fiorano, ottenendo le migliori performance grazie a significativi contenuti aerodinamici e di riduzione peso. L’auto sarà disponibile dal primo quadrimestre del 2022 a un prezzo di partenza di 296.000 euro.