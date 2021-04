La nuova estrema Pagani Huayra con livrea oro

editato in: da

Huayra BC Roadster: l’ultimo gioiello di Pagani da 3 milioni

Pagani ha realizzato un esemplare unico per un suo cliente canadese; l’hypercar formidabile sia per le sue caratteristiche originarie che per le modifiche volute dal compratore in particolare, è arrivata in Canada in tutto il suo splendore.

Di che macchina stiamo parlando? Una Huayra BC Roadster totalmente personalizzata e che, in occasione dei suoi colori e della sua originalità, è stata denominata ‘Supernova’. Il concessionario del brand Pagani di Toronto ha annunciato tramite un post su Instagram l’arrivo dell’esemplare particolare; il venditore infatti ha fatto da intermediario tra la Casa e il compratore e ha preso in consegna la rarissima hypercar.

La Pagani Huayra BC Roadster prodotta a San Cesario sul Panaro la conosciamo già, si tratta di una vettura straordinaria (come anche la versione R già vista), che verrà realizzata in sole quaranta unità. Questa edizione speciale e unica, oltre che costosissima, per il cliente canadese, è destinata a essere un modello unico. Il prezzo dell’auto non è di certo alla portata di tutti, anzi, ci vuole un portafoglio ben ricco, visto che costa ben tre milioni di euro, escluse le personalizzazioni.

La Pagani Huayra BC Roadster speciale realizzata su misura per il cliente canadese è stata impreziosita da una carrozzeria in fibra di carbonio a vista di color oro rosa. Una tinta e una lavorazione veramente esclusive, in tinta con i cerchi in lega color bronzo chiaro, che sono caratterizzati da un trattamento superficiale in grado di renderli lucidi e splendenti come dei diamanti. E non è ancora tutto, perché anche gli interni sono stati modificati per assecondare tutti i desideri del ricco compratore.

Nell’abitacolo spicca infatti il cruscotto realizzato in differenti gradazioni di grigio, che crea un contrasto cromatico con l’esterno. I sedili sono realizzati in pelle marrone chiaro e tartan. Per quanto riguarda invece la meccanica dell’hypercar estrema, sembra che non siano state apportate delle modifiche a quella che è la dotazione solita della Huayra Roadster BC base. La vettura monta il grandioso propulsore V12 biturbo da 6,0 litri in grado di sprigionare la potenza estrema di 800 CV e 1.050 Nm di coppia massima. Anche la splendida ‘Supernova’ ha la capacità di scattare da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e di raggiungere una velocità massima di 322 km/h.