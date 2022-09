Nuova era per Citroën: si rifà il look e svela il nuovo logo

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Citroën svela un nuovo logo e una nuova identità di marca

Citroën svela un nuovo logo e una nuova identità di marca, inizia una nuova era entusiasmante e dinamica per il brand, che vanta ben 103 anni di storia. La Casa mostra la sua volontà di accelerare la missione verso una mobilità elettrica accessibile e di estendere i valori di accessibilità, audacia e benessere dei clienti, al centro del suo DNA.

Che dire del nuovo logo? Non poteva che essere una reinterpretazione di quello originale, che tutti conosciamo, e che è stato adottato per la prima volta dal fondatore André Citroën, ispirato al successo della sua prima azienda metalmeccanica che produceva ingranaggi a forma di chevron. L’emblema di oggi è molto elegante, e rappresenta l’evoluzione di Citroën verso la nuova era. Sarà presentato a breve su una concept car e poi declinato progressivamente sulle future vetture della Casa, dal prossimo anno.

Il logo è rinnovato e moderno, ma si ispira all’originale

L’elemento centrale della nuova identità di marca è l’evoluzione dell’emblema dei “deux chevrons”, famoso in tutto il mondo. Quello a cui assistiamo oggi in realtà è il decimo importante rinnovamento del simbolo del brand, sin dalla creazione dell’azienda nel 1919. Come sempre però presenta gli chevron, questa volta più larghi e più prominenti, a contrasto con una cornice ovale verticale più sottile.

Rappresenta una svolta decisiva e imprimerà una nuova direzione nel linguaggio del design del prodotto; il logo visivamente prominente diventerà un elemento distintivo della firma, immediatamente riconoscibile. Alexandre Revert, Global Brand Designer di Citroën: “In un momento in cui intendiamo chiarire i nostri obiettivi futuri, è stato logico per noi richiamare graficamente il primo logo di André Citroën, che rappresentava l’autentica promessa di una mobilità accessibile e innovativa per tutti. Il passaggio progressivo a una firma istituzionale più evidente e visibile è un’evoluzione significativa, benché sottile, in cui la precisione degli ‘chevron’ tecnici e funzionali crea un contrasto con il calore e la dolcezza quasi umana dell’ovale che li circonda”.

Il nuovo logo ovale verticale è accompagnato da un programma di identità di marca innovativo e completo. Uno dei principali obiettivi è stato quello di incorporare elementi ispirati a Brand non automobilistici, come quelli dei cosmetici e dell’abbigliamento, per trasmettere un’espressione più calorosa di Citroën in tutti i contesti (la Casa ha presentato la nuova versione di C3 ad agosto).

È stata dedicata un’attenzione particolare al design, il marchio infatti ha proposto un’opzione ‘dark mode’, un simbolo in grado di rispondere appieno alle esigenze e ai requisiti rigorosi delle vendite online. È poi in fase di sviluppo un nuovo linguaggio animato per integrare la nuova identità in tutti i punti di contatto digitali, sia all’interno delle vetture, che all’esterno nell’App My Citroën. Una palette di colori fresca e semplificata e un nuovo lettering, completeranno il logo e rafforzeranno ulteriormente la nuova identità.

La nuova firma per il marchio Citroën

Non solo nuovo logo e nuova identità, ma anche una firma istituzionale “Nothing moves us like Citroën” per evidenziare l’imminente rivoluzione nell’approccio del brand verso soluzioni di mobilità accessibili, oltre al suo impegno a fornire ai clienti servizi responsabili, sereni e sostenibili.

Laurent Barria, Direttore Marketing e Comunicazione Citroën: “Abbracciando le nostre radici e reinterpretando la nostra identità in chiave moderna, stiamo inviando un chiaro messaggio a tutti: rimaniamo fedeli allo spirito di Citroën, cambiando lo status quo. Sostenuti dalla nostra missione di creare soluzioni audaci che rendano la mobilità elettrica più accessibile, continuiamo a guardare le cose in modo diverso e siamo determinati a dimostrare ai nostri clienti e a noi stessi che nessuno e niente ci trasporta come fa Citroën. Grazie a questa nuova identità, vogliamo estendere il benessere emotivo che sperimentiamo all’interno delle nostre vetture anche al di fuori dell’auto, attraverso l’intero percorso che i clienti intraprendono con noi.”

Sviluppata dall’equipe di design di Citroën, la nuova identità di marca ha beneficiato dell’esperienza di Stellantis Design Studio, l’agenzia di Global Brand Design di Stellantis, al servizio dei clienti interni ed esterni.